Над 25 дрона масирано атакуват Одеса, взривове отекват в града, съобщи кметът

Над 25 дрона масирано атакуват украинския черноморски град Одеса и Одески район, взривове отекват в града, съобщи кметът на града Геннадий Труханов в приложението "Телеграм".

Регионалните власти призовават жителите незабавно да се укрият в бомбоубежища.

Тревогата бе обявена в 22.56 ч., повече от час продължава атаката от акваторията на Черно море.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според официалното преброяване в Украйна през 2001 г. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.