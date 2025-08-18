Подробно търсене

Голям пожар избухна в обект на енергийната инфраструктура след атака с дронове през нощта срещу Одеса, съобщи областният управител

Кореспондент на БТА в Одеса Светлана Драгнева
Илюстративна снимка: Ukrainian Emergency Service via AP
Одеса,  
18.08.2025 10:13
 (БТА)
Голям пожар избухна в обект на енергийната инфраструктура в резултат на атаката с дронове през нощта срещу Одеса, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в приложението "Телеграм".

"Въпреки активната работа на силите за противовъздушна отбрана, в предградията на Одеса има последици от удара - пострада обект на горивно-енергийната инфраструктура, както и  двуетажна сграда", се казва в съобщението на Кипер.

По информация на областния управител пожарът е бил много силен, а в гасенето му е участвал и противопожарен влак на украинската железница "Укразализница".

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според официалното преброяване в Украйна през 2001 г. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

/ВД/

