Русия е съгласна с гаранциите за сигурността на Украйна, но Москва също има нужда от подобни гаранции, заяви руски дипломат

Алексей Маргоевски
Постоянният представител на Русия към международните организации във Виена Михаил Улянов. Снимка: AP/Heinz-Peter Bader
Виена,  
18.08.2025 02:10
 (БТА)
Русия е съгласна, че всякакво бъдещо мирно споразумение за Украйна трябва да осигури гаранции за сигурност на Киев, но Москва също се нуждае от надеждни гаранции за своята сигурност, каза днес руският постоянен представител към международните организации във Виена Михаил Улянов, цитиран от Ройтерс.

"Много от лидерите на държавите от Европейския съюз подчертават, че бъдещото мирно споразумение трябва да осигури надеждни гаранции за сигурността на Украйна. Русия е съгласна с това. Тя обаче има пълното право да разчита, че също ще получи ефективни гаранции за своята сигурност", каза руският дипломат.

По думите му, Западът прави грешка, като не пристъпва към обсъждане на подобна стъпка по отношение на Русия. Улянов отбеляза, че тези гаранции трябва да бъдат "доста по-надеждни от прословутите обещания" за спирането на разширяването на НАТО на изток.

