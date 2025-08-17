Подробно търсене

Иво Тасев
Чешкият премиер заяви, че гаранциите за сигурност са от съществено значение за бъдещите разговори за Украйна
Министър-председателят на Чехия Петър Фиала. Снимка: ДПА чрез АП/Kay Nietfeld
Прага,  
17.08.2025 19:18
 (БТА)
Европейските лидери са единодушни, че Украйна трябва да получи гаранции за сигурност, за да продължат разговорите за край на войната с Русия, заяви днес министър-председателят на Чехия Петър Фиала, цитиран от Ройтерс.

"Видеоконференцията на "Коалицията на желаещите" беше важна за съгласуването преди утрешната среща в Белия дом", написа Фиала в социалната платформа "Екс".

"Съгласихме се, че незабавният приоритет трябва да бъде да сложим край на убийствата и че ясните гаранции за сигурност от страна на САЩ и на Европа ще бъдат абсолютно необходими за бъдещи преговори"", добави премиерът на Чехия.

