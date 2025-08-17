Чешкият премиер заяви, че гаранциите за сигурност са от съществено значение за бъдещите разговори за Украйна

site.btaЧешкият премиер заяви, че гаранциите за сигурност са от съществено значение за бъдещите разговори за Украйна
Европейските лидери са единодушни, че Украйна трябва да получи гаранции за сигурност, за да продължат разговорите за край на войната с Русия, заяви днес министър-председателят на Чехия Петър Фиала, цитиран от Ройтерс.
"Видеоконференцията на "Коалицията на желаещите" беше важна за съгласуването преди утрешната среща в Белия дом", написа Фиала в социалната платформа "Екс".
"Съгласихме се, че незабавният приоритет трябва да бъде да сложим край на убийствата и че ясните гаранции за сигурност от страна на САЩ и на Европа ще бъдат абсолютно необходими за бъдещи преговори"", добави премиерът на Чехия.
/ГГ/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина