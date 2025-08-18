Подробно търсене

Екипи на пожарната в Сливен са се отзовали на 15 сигнала за произшествия в периода 15–18 август

Кореспондент на БТА в Сливен Сабина Стефанова
Екипи на пожарната в Сливен са се отзовали на 15 сигнала за произшествия в периода 15–18 август
Екипи на пожарната в Сливен са се отзовали на 15 сигнала за произшествия в периода 15–18 август
БТА, Екипи на пожарната в Сливен са се отзовали на 15 сигнала за произшествия в периода 15–18 август Снимка: Кореспондент на БТА в Сливен Сабина Стефанова
Сливен,  
18.08.2025 10:34
 (БТА)

Екипи на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РСПБЗН) – Сливен са се отзовали на 15 сигнала за произшествия в периода 15–18 август, съобщиха от Областната дирекция на МВР - Сливен.

На 15 август, около 14:22 ч., екипи на пожарните в Сливен и Твърдица, както и доброволци от село Селиминово са гасили пожар в стопанска постройка и сухи треви в землището на селото. Огънят е тръгнал от сметище и се е разпространил в дворовете. Спасени са пет сгради, но са унищожени три постройки и три декара овощни градини. Причината за пожара е небрежност при боравене с открит огън.

На 16 август, в 22:14 ч., е получен сигнал за пожар в производствено помещение на завод „Е. Миролио“ ЕАД – Сливен. Огънят е тръгнал от късо съединение в климатично тяло. Благодарение на бързата реакция на два екипа пожарникари са  спасени сградата и 80 машини и съоръжения. Унищожени са компютърна техника, мебели и дограма. Сред щетите са и около 2000 кв. м опушени стени.

На 18 август, около 05:54 ч., е горял гараж към къща на ул. „Дибич Забалкански“ в Сливен. Пожарът е причинен от късо съединение в електрическата инсталация на автомобил „БМВ“. Унищожени са колата и 20 кв. м покривна конструкция. Пострадали няма.

През периода са ликвидирани и редица пожари в сухи треви и сметища – осем на територията на РСПБЗН-Сливен, по един в Нова Загора, Твърдица и Котел.

Оказана е и техническа помощ при два сигнала, а седем екипа са се включили в подпомагане на други регионални служби и съседни области.

