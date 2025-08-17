Подробно търсене

Габриела Големанска
Важно е да продължи работата със САЩ за прекратяване на конфликта в Украйна, се казва в съобщение от канцеларията на Мелони
Снимка: AP Photo/Gregorio Borgia
Рим,  
17.08.2025 21:29
 (БТА)
По време на дискусията на "Коалицията на желаещите" беше потвърдено, че е важно да се продължи работата със САЩ за прекратяване на конфликта в Украйна и за постигане на мир, който да гарантира суверенитета и сигурността на украинската държава. Украйна трябва да бъде включена във всяко решение, свързано с нейното бъдеще, се казва в съобщение, публикувано на сайта на италианското правителство относно участието на италианския премиер Джорджа Мелони в поредното заседание на това обединение от държави, подкрепящи Украйна, предаде АНСА.

Дискусията потвърди също така необходимостта от поддържане на колективния натиск върху Русия и от солидни и надеждни гаранции за сигурност за тази страна.

