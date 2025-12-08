Египет ще използва изкуствен интелект, за да се справя с дезинформацията

Египетското правителство представи базирана на изкуствен интелект платформа за проверка на точността на новините и установяване на “фалшива или подвеждаща” информация за държавата, обществото и националната икономика, съобщи в. “Нешънъл”. Премиерът Мостафа Мадбули оповести инициативата на среща с членове на кабинета, медийни регулатори и висши представители на администрацията.

Платформата ще извършва бърз анализ на съдържанието на новини и изображения. Технологията е част от по-широка рамка за противодействие на “слухове” и “фалшиви новини”, разпространявани в социалните мрежи и новинарските издания, посочи министър-председателят. По думите му правителството приветства конструктивната критика, но ще действа решително срещу разпространението на невярна информация, която би могла да подкопае общественото доверие или националната икономика.

Египетското законодателство вече предвижда санкции за разпространението на фалшиви новини, но участниците в срещата са разгледали предложения за въвеждане на по-строги наказания за повтарящи се и умишлени нарушения.

И други държави проучват модели с изкуствен интелект, за да се справят с онлайн дезинформацията, което предизвиква дебат за това как подобни системи разграничават вярна от невярна информация и как влияят на свободата на словото, отбелязва "Нешънъл".