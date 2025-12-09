Подробно търсене

МЕНА: Форумът за стратегическо партньорство между Египет и Китай акцентира върху технологиите и изкуствения интелект

Денис Киров
Кайро,  
09.12.2025 10:51
 (БТА)

Заместник-министърът на комуникациите и информационните технологии на Египет Гада Лабиб подчерта важното значение на Форума за цялостно стратегическо партньорство между Египет и Китай като платформа за диалог и обмен на знания, предаде египетската новинарска агенция МЕНА.

Тя отбеляза силното двустранно сътрудничество в областта на науката, технологиите и иновациите.

В интервю за „Найл Нюз" (Nile News), публикувано днес, Лабиб заяви, че двете страни са постигнали общи успехи в електрониката, изкуствения интелект (ИИ) и зелените технологии. Тя добави, че дигиталната стратегия на Египет има за цел да изгради сигурно, интерактивно, продуктивно и устойчиво дигитално общество. Като част от усилията в тази посока в цялата страна медните кабели се заменят с оптични.

По темата за внедряването на ИИ Лабиб определи технологията като жизненоважен инструмент за всички граждани, но подчерта нуждата от отговорното и информирано ѝ използване. Тя също така акцентира върху важността да се разширява дигиталната грамотност сред египетското общество. Министерството вече е стартирало инициативи, свързани с изкуствения интелект, насочени към хора от всички възрастови групи.

Форумът за цялостно стратегическо партньорство между Египет и Китай започна вчера. Той е организиран от Центъра за информация и подкрепа при вземането на решения към Министерския съвет в сътрудничество с Китайското посолство в Кайро. Събитието събира представители от двете страни, както и водещи експерти и бизнес фигури.
 
 (Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и МЕНА) 

/НС/

