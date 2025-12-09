САБА: Член на Президентския съвет на Йемен и управителят на Централната банка на страната обсъдиха стабилността на националната валута

Членът на Президентския съвет на Йемен Абдулрахман ал Мухарами се срещна с управителя на Централната банка Ахмед Галеб ал Мабики, за да обсъдят развитието на националната икономика и стабилността на валутата, предаде йеменската новинарска агенция САБА.

Ал Мухарами изслуша подробно обяснение от управителя на Централната банка за усилията, положени за повишаване на стабилността на обменния курс на йеменския риал и за подобряване на условията на живот на гражданите, както и мерките, предприети за продължаване на икономическите и финансовите реформи.

Управителят на Централната банка на Йемен повтори необходимостта от стриктно прилагане на финансовите реформи и от ангажимент за предоставяне на всички публични приходи на Централната банка във временната столица Аден, за да може финансовата институция да води ефикасна парична политика и да постигне желаната икономическа стабилност.

На срещата членът на Президентския съвет подчерта важното значение на засилването на усилията за незабавно прилагане на всички икономически и финансови реформи.

Той посочи, че това е единственият начин за справяне с настоящите предизвикателства и за възстановяване на доверието във финансовата система на страната.

(Тази новина се разпространява по споразумение между БТА и САБА)