САБА: Член на Президентския съвет на Йемен и управителят на Централната банка на страната обсъдиха стабилността на националната валута

Александър Евстатиев
Изображение: БТА
Аден,  
09.12.2025 22:39
 (БТА)

Членът на Президентския съвет на Йемен Абдулрахман ал Мухарами се срещна с управителя на Централната банка Ахмед Галеб ал Мабики, за да обсъдят развитието на националната икономика и стабилността на валутата, предаде йеменската новинарска агенция САБА.

Ал Мухарами изслуша подробно обяснение от управителя на Централната банка за усилията, положени за повишаване на стабилността на обменния курс на йеменския риал и за подобряване на условията на живот на гражданите, както и мерките, предприети за продължаване на икономическите и финансовите реформи.

Управителят на Централната банка на Йемен повтори необходимостта от стриктно прилагане на финансовите реформи и от ангажимент за предоставяне на всички публични приходи на Централната банка във временната столица Аден, за да може финансовата институция да води ефикасна парична политика и да постигне желаната икономическа стабилност.

На срещата членът на Президентския съвет подчерта важното значение на засилването на усилията за незабавно прилагане на всички икономически и финансови реформи. 

Той посочи, че това е единственият начин за справяне с настоящите предизвикателства и за възстановяване на доверието във финансовата система на страната.

(Тази новина се разпространява по споразумение между БТА и САБА)

/НС/

Свързани новини

08.12.2025 23:57

САБА: Членът на Президентския лидерски съвет на Йемен председателства среща на военните командири в провинция Мариб

Членът на Президентския съвет на Йемен, генерал-майор Султан ал Арада, председателства среща на висшите военни командири в провинция Мариб, включително началникът на щаба генерал-лейтенант Азиз бин Сагир, предаде йеменската новинарска агенция САБА.
03.12.2025 11:28

САБА: Правителството на Йемен и Световната продоволствена програма обсъдиха съвместното си сътрудничество

Заместник-министърът на планирането и международното сътрудничество на Йемен д-р Назар Басухаиб и специалният пратеник на Световната продоволствена програма (WFP) д-р Абдула Брдат обсъдиха във временната столица Аден аспектите на сътрудничеството и координацията, предаде йеменската новинарска агенция САБА.
21.11.2025 22:41

САБА: Помощта на Германия в сектора на здравеопазването е изключително полезна, заяви йеменският министър на здравеопазването

Министърът на здравеопазването и населението на Република Йемен д-р Касем Бухаибех имаше разговори във временната столица Аден с посланика на Федерална република Германия в Република Йемен Томас Фридрих и придружаващата го делегация, предаде
20.11.2025 22:31

САБА: Йеменският министър на здравеопазването откри семинар, посветен на стратегията за развитие на жените в здравната сфера

Министърът на здравеопазването и населението на Йемен, д-р Касем Бухаибех, откри семинар, на който бе обсъдена стратегията за развитие на жените в здравната сфера, предаде йеменската новинарска агенция САБА.
19.11.2025 12:33

САБА: Заместник-губернаторът на йеменската провинция Таиз обсъди взаимодействието с организацията "Спасете децата"

Първият заместник-губернатор на йеменската провинция Таиз, д-р Абдулкауи ал Махлафи, обсъди с директора на международната неправителствена организация "Спасете децата" (Save the Children) за Йемен Мохамед Мана начините на взаимодействие с организацията в няколко сектора в провинцията, предаде йеменската новинарска агенция САБА.
13.11.2025 21:31

САБА: Йеменският министър на външните работи се консултира с японския посланик за сътрудничество по въпросите на сигурността в Червено море

Министърът на външните работи и въпросите на емигрантите д-р Шая Зиндани обсъди с японския посланик в Република Йемен Накашима Йочи съвместната координация и сътрудничество по въпросите на сигурността в Червено море и необходимата подкрепа за подобряване на капацитета на йеменската брегова охрана, предаде йеменската новинарска агенция САБА.
11.11.2025 18:37

САБА: Водната криза в Йемен заема централно място - заместник-министърът на планирането се срещна с представители на Световната банка

Йеменският заместник-министър на планирането и международното сътрудничество, д-р Низар Басухаиб, проведе разговори с представители на Световната банка за справяне с тежката водна криза в страната, предаде йеменската новинарска агенция САБА.

