САБА: Членът на Президентския лидерски съвет на Йемен председателства среща на военните командири в провинция Мариб

Членът на Президентския съвет на Йемен, генерал-майор Султан ал Арада, председателства среща на висшите военни командири в провинция Мариб, включително началникът на щаба генерал-лейтенант Азиз бин Сагир, предаде йеменската новинарска агенция САБА.

Ал Арада оцени високо голямата смелост, демонстрирана от въоръжените сили, като отдаде дълбока почит на огромните жертви, които те правят при боевете, които водят срещу подкрепяните от иранския режим терористични милиции хуси.

„Мариб доказа, че е непобедим и има квалифицирани хора, които да осуетят иранския план, благодарение на Бог и жертвите на свободния народ на Йемен и неговите смели войски“, каза Ал Арада.

Членът на Президентския съвет подчерта необходимостта от обединяване на усилията за защита на суверенитета и достойнството на нацията.

„Страната се нуждае от усилията, оръжията и честната позиция на всички, а нуждата от обединяване на усилията и от отговорни действия никога не е била по-голяма, отколкото е в момента“, посочи Ал Арада.

(Тази новина се разпространява по споразумение между БТА и САБА)