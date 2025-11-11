Подробно търсене

Николай Джамбазов
Бунтовниците хуси заявиха, че са преустановили атаките си срещу Израел и корабоплаването в Червено море
Бойци на бунтовниците хуси. Снимка: AP
Сана,  
11.11.2025 09:41
 (БТА)

Бунтовниците хуси в Йемен заявиха, че са преустановили атаките си срещу Израел и корабоплаването в Червено море, докато нестабилното споразумение за прекратяване на огъня в Газа е все още в сила, предаде Асошиейтед прес.

Във вчерашно съобщение до бригадите "Изедин ал Касам", военното крило на "Хамас", хусите са дали да се разбере по възможно най-ясен начин, че са спрели атаките си.

"Наблюдаваме отблизо развитието на ситуацията и подчертаваме, че ако врагът започне агресията си срещу Газа, ще възобновим военните ни операции дълбоко във вътрешността на ционистката държава и ще наложим отново забрана на израелските плавателни съдове да плават в Червено и Арабско море", гласи съобщението на хусите.

Групировката все още не е признала официално, че е преустановила всякакви военни действия в района.

По време на войната между Израел и "Хамас" хусите се прочуха на световната сцена с атаките си срещу Израел и срещу кораби, които според бунтовниците имат за цел да накарат Израел да спре да воюва. От началото на примирието на 10 октомври тази година, групировката на хусите не е поемала отговорност за атаки.

Военните действия на хусите срещу плавателни съдове в Червено море отнеха живота на девет моряци и потопиха четири кораба. Това разстрои корабоплаването в морския басейн, където годишно преминават стоки на стойност един трилион долара. Последната атака на бунтовниците беше срещу товарния кораб под нидерландски флаг "Минерваграхт" на 29 септември, при което един член на корабния екипаж беше убит, а друг ранен, напомня АП.

Междувременно хусите все по-често заплашват Саудитска Арабия и взимат за затворници служители на агенции на ООН и други хуманитарни организации, обвинявайки ги неоснователно в шпионаж, твърдение, което ООН и други организации категорично отричат.

/ЛМ/

Свързани новини

03.11.2025 20:38

Нападатели, вероятно пирати, атакуваха танкер край бреговете на Сомалия

Въоръжени нападатели, вероятно пирати, атакуваха танкер край брега на сомалийската столица Могадишу, стреляйки срещу плавателния съд, след като се опитаха да превземат кораба на абордаж, първи подобен случай за тази година, предаде Ройтерс,
31.10.2025 16:52

Задържаните от хусите служители на ООН в Йемен ще бъдат изправени пред съда във връзка с израелската атаката от края на август

Задържаните от хусите в Йемен служители на ООН ще бъдат изправени пред съда по подозрения във връзка с израелския въздушен удар през август, при който бяха убити високопоставени правителствени ръководители на групировката, предаде Ройтерс, позовавайки се на и. д. министър на външните работи в правителството на хусите Абдулуахед Абу Рас.
16.10.2025 16:16

Йеменските хуси заявиха, че началникът на генщаба на силите им Мохамед ал Гамари е бил убит

Йеменските бунтовници хуси заявиха днес, че началникът на генералния щаб на въоръжените им сили Мохамед ал Гамари, един от най-високопоставените членове на военното ръководство на подкрепяната от Иран групировка, е бил убит, „при изпълнение на

Към 10:26 на 11.11.2025 Новините от днес

