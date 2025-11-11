Бунтовниците хуси заявиха, че са преустановили атаките си срещу Израел и корабоплаването в Червено море

Бунтовниците хуси в Йемен заявиха, че са преустановили атаките си срещу Израел и корабоплаването в Червено море, докато нестабилното споразумение за прекратяване на огъня в Газа е все още в сила, предаде Асошиейтед прес.

Във вчерашно съобщение до бригадите "Изедин ал Касам", военното крило на "Хамас", хусите са дали да се разбере по възможно най-ясен начин, че са спрели атаките си.

"Наблюдаваме отблизо развитието на ситуацията и подчертаваме, че ако врагът започне агресията си срещу Газа, ще възобновим военните ни операции дълбоко във вътрешността на ционистката държава и ще наложим отново забрана на израелските плавателни съдове да плават в Червено и Арабско море", гласи съобщението на хусите.

Групировката все още не е признала официално, че е преустановила всякакви военни действия в района.

По време на войната между Израел и "Хамас" хусите се прочуха на световната сцена с атаките си срещу Израел и срещу кораби, които според бунтовниците имат за цел да накарат Израел да спре да воюва. От началото на примирието на 10 октомври тази година, групировката на хусите не е поемала отговорност за атаки.

Военните действия на хусите срещу плавателни съдове в Червено море отнеха живота на девет моряци и потопиха четири кораба. Това разстрои корабоплаването в морския басейн, където годишно преминават стоки на стойност един трилион долара. Последната атака на бунтовниците беше срещу товарния кораб под нидерландски флаг "Минерваграхт" на 29 септември, при което един член на корабния екипаж беше убит, а друг ранен, напомня АП.

Междувременно хусите все по-често заплашват Саудитска Арабия и взимат за затворници служители на агенции на ООН и други хуманитарни организации, обвинявайки ги неоснователно в шпионаж, твърдение, което ООН и други организации категорично отричат.