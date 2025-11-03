Подробно търсене

Нападатели, вероятно пирати, атакуваха танкер край бреговете на Сомалия

Иво Тасев
Нападатели, вероятно пирати, атакуваха танкер край бреговете на Сомалия
Нападатели, вероятно пирати, атакуваха танкер край бреговете на Сомалия
Патрул на сомалийската морска полиция в Аденския залив, край бреговете на полуавтономната област Пунтланд в Сомалия, 26 ноември 2023 г. Снимка: АП/Jackson Njehia
Лондон/Могадишу,  
03.11.2025 20:38
 (БТА)

Въоръжени нападатели, вероятно пирати, атакуваха танкер край брега на сомалийската столица Могадишу, стреляйки срещу плавателния съд, след като се опитаха да превземат кораба на абордаж, първи подобен случай за тази година, предаде Ройтерс, позовавайки се на източници от сферата на корабоплаването.

Ако се потвърди, това би била първата атака на сомалийски пирати срещу търговски кораб от май 2024 г., което би повишило опасността за стратегически важните енергоносители и стоките, превозвани по тези морски коридори, отбелязаха източните на агенцията.

Корабът е плавал на около 332 морски мили (615 километра) от сомалийския бряг, когато четирима въоръжени нападатели се приближили с лодка откъм десния борд и открили огън, съобщи британската консултантска компания "Вангард" (Vanguard).

"Екипажът обявил тревога, увеличил е скоростта и е предприел маневри за избягване на опасността. На борда има въоръжена охрана, която е реагирала ефективно, възпирайки атаката и предотвратявайки всякакви щети или наранявания“, се казва в информацията на компанията.

"Вангард“ и източник от областта на морската сигурност съобщиха, че целта на нападението е бил химическият танкер "Столт Сагаланд“, плаващ под флага на Каймановите острови.

Компанията оператор на плавателния съд "Столт – Нилсен“ потвърди, че рано сутринта днес е имало опит за нападение срещу "Столт Сагаланд“, който е бил неуспешен.

"Целият ни екипаж е невредим, след като е реагирал бързо и професионално на инцидента“, съобщи компанията.

Военноморската мисия на ЕС в региона заяви, че разследва инцидента. На 28 октомври оттам посочиха, че са получили сигнал за евентуално присъствие на пиратска група за действие край сомалийското крайбрежие.

"На корабите, които трябва да преминат през района, се препоръчва (да проявяват) изключителна предпазливост и да поддържат постоянна бдителност“, заявиха силите на ЕС.

Плаванията през Червено море по посока на Аденския залив намаляха, откакто свързаните с Иран йеменски бунтовници хуси започнаха да атакуват търговски кораби през ноември 2023 г. в знак на солидарност с палестинците заради войната на Израел в ивицата Газа.

Въпреки че хусите се съгласиха на примирие по отношение на нападенията срещу кораби, свързани със САЩ, много от компаниите за морски превози остават предпазливи относно възобновяването на плаванията в тези води.

/ВС/

Свързани новини

18.03.2025 15:30

Предполагаеми пирати отвлякоха кораб, плаващ под йеменски флаг, край бреговете на Сомалия, казаха военноморски сили на ЕС

Предполагаеми сомалийски пирати са отвлекли рибарски кораб, плаващ под йеменски флаг, край бреговете на полуавтономния регион Пунтленд в Североизточна Сомалия, заявиха военноморските сили на ЕС за борба с пиратството, цитирани от Ройтерс. Това е втори подобен случай в рамките на няколко месеца.
20.03.2024 13:23

Индия ще съди 35-те пирати, отвлекли кораба "Руен" край Сомалия, каза представител на военноморските сили

Индия ще арестува и ще повдигне обвинения на 35-те сомалийски пирати, които нейният флот залови на отвлечен кораб край Сомалия, каза служител на военноморските сили, цитиран от Ройтерс. Военните се отклониха от своя доскорошна практика, при която спасяваха кораби и екипажите им, но оставяха разоръжените пирати в морето.
16.03.2024 21:05

Индийският флот завзе кораба "Руен" от сомалийски пирати и спаси екипажа от 17 души

Индийските военноморски сили, включително специални командоси, завзеха отвлечен товарен кораб от сомалийски пирати, като спасиха 17 членове на екипажа, съобщи говорител на флота, предаде Ройтерс.
16.03.2024 06:38

Индийските военноморски сили попречиха на сомалийски пирати да използват товарния кораб "Руен", съобщи агенция АНИ

Индийските военноморски сили попречиха на сомалийските пирати да използват товарния кораб "Руен" за извършване на пиратски действия, съобщи агенция АНИ, като се позова на представители на индийския флот. Плаващият под малтийски флаг съд за превоз на насипни
14.03.2024 19:44

Похитеният кораб "Руен", който е българска собственост, е бил забелязан близо до Сомалия, съобщи британската компания за морска сигурност "Амбри"

Плаващият под малтийски флаг кораб за насипни товари "Руен", който е българска собственост и бе отвлечен от сомалийски пирати през декември, е бил забелязан да отплава от бреговете на Сомалия и може да бъде използван за извършване на нападения срещу търговски кораби, съобщи днес британската компания за морска сигурност "Амбри", цитирана от Ройтерс.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 21:12 на 03.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация