САБА: Йеменският министър на външните работи се консултира с японския посланик за сътрудничество по въпросите на сигурността в Червено море

Александър Евстатиев
Йеменският министър на външните работи и въпросите на емигрантите д-р Шая Зиндани (вдясно) и японският посланик в Република Йемен Накашима Йочи. Снимка: САБА
Аден,  
13.11.2025 21:31
 (БТА)

Министърът на външните работи и въпросите на емигрантите д-р Шая Зиндани обсъди с японския посланик в Република Йемен Накашима Йочи съвместната координация и сътрудничество по въпросите на сигурността в Червено море и необходимата подкрепа за подобряване на капацитета на йеменската брегова охрана, предаде йеменската новинарска агенция САБА.

Зиндани оцени високо значителната хуманитарна и развойна подкрепа на Япония за Йемен.

Японският посланик заяви, че Токио има интерес да подкрепя сигурността и стабилността в Йемен, както и да насърчава партньорството в областта на сигурността между двете страни в служба на взаимните интереси.

(Тази новина се разпространява по споразумение между БТА и САБА)

/ВА/

