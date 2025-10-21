САБА: Йеменският министър на правосъдието разговаря в Аден с представителка на Върховния комисариат на ООН за бежанците

Йеменският министър на правосъдието Бадър Абдо Ахмад ал Арда разговаря в Аден с представителката на Върховния комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН) Марион Шай, предаде йеменската новинарска агенция САБА.

Двамата обсъдиха сътрудничеството в областта на закрилата на бежанците и засилването на ролята на правото в тази насока. Те обсъдиха също механизмите за сътрудничество между министерството и комисариата, които могат да подпомогнат подобряването на правната защита на бежанците и разселените лица, както и повишаването на информираността относно техните права и задължения съгласно международните споразумения и договори, ратифицирани от Йемен.

Арда подчерта значението на засиленото сътрудничество и съвместната координация, за да бъде гарантирано, че отношението към бежанците съответства на принципите на справедливостта и равенството пред правото. Той обърна внимание и на предизвикателствата, пред които е изправен Йемен заради притока на бежанци по незаконни канали в условията на тежката ситуация в страната.

Представителката на ВКБООН потвърди готовността на комисариата да подкрепя усилията на йеменското правителство за засилване на правната защита и подобряване на положението на бежанците.

