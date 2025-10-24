САБА: Йеменският министър на информацията приветства решението на ООН да евакуира чуждестранните си служители от Сана

Подробно търсене

Александър Евстатиев
Изображение: БТА
Аден,  
24.10.2025 17:46
 (БТА)
Йеменският министър на информацията, културата и туризма Муамар ал Еряни приветства решението на ООН да евакуира всички свои чуждестранни служители от окупираната столица Сана и районите, контролирани от хусите - терористичната милиция, подкрепяна от иранския режим, предаде йеменската новинарска агенция САБА.

В прессъобщение Ал Еряни подчерта, че тази стъпка, въпреки забавянето ѝ, представлява изрично признание за невъзможността за продължаване на работата на международни организации във враждебна среда, в която милициите практикуват най-отвратителните форми на сплашване и изнудване срещу хуманитарни работници, и подкопава принципите на неутралност и независимост, на които се основава хуманитарната работа.

Той обясни, че решението за евакуация ще включва стотици местни служители, работещи в офисите и агенциите на Организацията на обединените нации в столицата Сана и останалите контролирани от хусите райони. Тези хора живеят в изключително трудни условия, след като милицията на хусите наложи строги ограничения върху движението им и ги принуди да подпишат обещания да не напускат районите под неин контрол и да докладват за движението си, което е сериозно нарушение на международното хуманитарно право и Виенската конвенция за защита на международните и националните длъжностни лица, работещи в международни организации.

Ал Еряни подчерта необходимостта Организацията на обединените нации да заеме твърда позиция срещу тези системни нарушения и да не позволява на милициите да използват хуманитарната работа като инструмент за политическо изнудване или незаконно средство за финансиране, както и да преоцени механизмите си на работа в райони, контролирани от хусите, в координация с правителството.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и САБА)

/НС/

