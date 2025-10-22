САБА: Заместник-председателят на йеменския парламент посочи тежките нарушения на правата на човека, извършвани от хусите

Заместник-председателят на йеменския парламент Мохсен Басра посочи тежките нарушения на правата на човека, извършвани от хусите срещу йеменския народ и срещу самите депутати, съобщи йеменската новинарска агенция САБА.

Той призова парламентите на държавите членки на Интерпарламентарния съюз да разследват тези престъпления.

По време на заседанието на 151-вата Асамблея на интерпарламентарния съюз в Женева Басра подчерта и сериозните хуманитарни и икономически предизвикателства, пред които е изправен йеменският народ заради продължаващата война, предизвикана от хусите.

Той представи обширен списък с престъпленията и зверствата, извършвани от хусите, сред които насилствено вербуване на деца за редиците си, отклоняване на хуманитарна помощ за военни цели, конфискация на имущество на депутати, произнасяне на смъртни присъди срещу тях, както и атаки срещу обекти за износ на петрол.

По думите му тези действия са довели до сериозен спад в държавните приходи и до още по-дълбока икономическа криза в страната.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и САБА)