САБА: Заместник-министърът на външните работи на Йемен обсъди с представител на МВнР на Оман разширяването на двустранното сътрудничество

Изображение: БТА
Аден,  
24.11.2025 23:34
 (БТА)

Заместник-министърът на външните работи и емигрантите на Йемен Мустафа Нуман обсъди с оманския заместник-секретар на Министерството на външните работи по политическите въпроси шейх Халифа Ал Харти двустранните отношения между двете братски страни и разширяването на сътрудничеството между тях, предаде йеменската новинарска агенция САБА.

Двете страни разгледаха развитието на последните събития в Йемен.

Нуман изрази благодарността на Йемен за усилията на Султанат Оман за постигане на мир и за грижите, които той предоставя на йеменските граждани, пребиваващи в Султаната.

От своя страна оманският заместник-секретар потвърди продължаването на усилията на Султаната, заедно с регионални и международни партньори, за постигане на мир в Йемен по начин, който гарантира неговата сигурност, стабилност, единство и териториална цялост, и слага край на страданията на неговия народ.

(Тази новина се разпространява по споразумение между БТА и САБА)

/ВА/

