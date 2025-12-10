Президентката на Хондурас заяви, че в страната се извършва "електорален преврат"

Президентката на Хондурас Сиомара Кастро осъди "електоралния преврат", извършващ се в страната на фона на хаотично броене на гласовете от президентските избори на 30 ноември, белязани от технически проблеми, необосновани твърдения за измами и намесата на американския президент Тръмп, който обяви подкрепата си за консерватора Насри Асфура от Националната партия, предаде Ройтерс.

"Виждаме процес, белязан от заплахи, принуда, манипулиране на електронната система за подаване на предварителните изборни резултати и фалшифициране на народната воля", заяви на пресконференция Кастро от лявата партия "Либре".

Тя осъди и намесата на Тръмп в надпреварата с подкрепата му за консерватора Насри Асфура от Националната партия.

"Тези действия представляват извършващ се електорален преврат и ние ще ги заклеймим", каза Кастро.

Думите на Кастро може да нагнетят допълнително и без друго взривоопасната обстановка в Хондурас, въпреки че изборните власти призоваха за спокойствие.

При преброени 99,4% от протоколите Асфура води с 1,32 процентни пункта, или приблизително 40 000 гласа, пред съперника си Салвадор Насралла. Но в 14,5% от тези протоколи има несъответствия и те ще бъдат проверени отново при специално преброяване, което ще се извърши от Националният избирателен съвет заедно с партийни представители и международни наблюдатели.

Тръмп заяви категорично подкрепата си за 67-годишния Асфура, бивш кмет на столицата Тегусигалпа, и предупреди, че може да намали финансирането за Хондурас, ако Асфура загуби.

За момента 72-годишният телевизионен водещ и кандидат за дясноцентристката Либерална партия Салвадор Насралла е втори, а далеч зад тях остава бившата министърка на отбраната Рикси Монкада от управляващата партия "Либре", с 19,29% от гласовете.