Кандидатката на левицата на президентските избори в Хондурас разкритикува "намесата" на Тръмп в изборния процес

Кандидатката на управляващата левица на президентските избори в Хондурас Рикси Монкада осъди днес "вмешателството" на американския президент Доналд Тръмп в изборния процес в страната й, предаде Франс прес.

"Няма никакво съмнение, че, три дни преди изборите, има две конкретни действия, които представляват абсолютна намеса", заяви Монкада след като Тръмп я обяви за "близка до комунизма" и заяви, че "не може да работи с нея.

Тръмп най-напред призова да се гласува за десния бизнесмен Насри Асфура, а след това съобщи, че ще помилва бившия президент на Хондурас Хуан Орландо Ернандес, осъден миналата година на 45 години затвор за трафик на наркотици в САЩ.

"Наричат ​​ме комунистка, за да скрият истината: страхуват се от демократизацията на икономиката, ужасяват се от закона за данъчната справедливост и искат парите да останат привилегия за десетте най-богати семейства, а не право на народа", заяви 60-годишната Монкада в мрежата "Екс".

На парламентарните и президентски избори в Хондурас утре, 30 ноември, избирателите ще определят дали на власт да остане лявото правителство или страната да се върне към управление на десницата.