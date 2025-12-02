Съпругата на помилвания от Тръмп бивш президент на Хондурас Хуан Орландо Ернандес заяви, че той не е имал връзки с групи за наркотрафик

Бившият президент на Хондурас Хуан Орландо Ернандес, който бе помилван от американския президент Доналд Тръмп, не е имал връзки с групи за трафик на наркотици, заяви днес съпругата му на пресконференция, предаде Ройтерс. Ернандес бе осъден на 45 г. затвор в САЩ миналата година по обвинение, че е вземал подкупи от наркотрафиканти, внесли стотици тонове кокаин в САЩ.

"Това беше лов на вещици", заяви съпругата му Ана Гарсия пред журналисти в столицата на Хондурас - Тегусигалпа. Ернандес е изпратил писмо до Тръмп на 28 октомври, подчерта Гарсия, и е благодарил на американския президент за решението му да го помилва. Той излежаваше присъдата си от 45 години затвор в САЩ.

Американската федералната служба за местата за лишаване от свобода публикува в сайта си информацията, че вчера Ернандес е бил освободен от затвора "Хейзълтън" в Западна Вирджиния. Новината бе потвърдена от говорител на федералната служба.

"След близо четири години на болка, очакване и сурови изпитания моят съпруг Хуан Орландо Ернандес си ВЪРНА свободата благодарение на помилването от президента Доналд Тръмп", написа Гарсия в социалната мрежа "Екс".