Симеон Томов
Съпругата на помилвания от Тръмп бивш президент на Хондурас Хуан Орландо Ернандес заяви, че той не е имал връзки с групи за наркотрафик
Ана Гарсия, съпругата на бившия президент на Хондурас Хуан Орландо Ернандес говори пред журналисти в Тегусигалпа (02.12.2025 г.). Снимка: АП/ Moises Castillo
Тегусигалпа ,  
02.12.2025 22:02
 (БТА)

Бившият президент на Хондурас Хуан Орландо Ернандес, който бе помилван от американския президент Доналд Тръмп, не е имал връзки с групи за трафик на наркотици, заяви днес съпругата му на пресконференция, предаде Ройтерс. Ернандес бе осъден на 45 г. затвор в САЩ миналата година по обвинение, че е вземал подкупи от наркотрафиканти, внесли стотици тонове кокаин в САЩ.

"Това беше лов на вещици", заяви съпругата му Ана Гарсия пред журналисти в столицата на Хондурас - Тегусигалпа. Ернандес е изпратил писмо до Тръмп на 28 октомври, подчерта Гарсия, и е благодарил на американския президент за решението му да го помилва. Той излежаваше присъдата си от 45 години затвор в САЩ. 

Американската федералната служба за местата за лишаване от свобода публикува в сайта си информацията, че вчера Ернандес е бил освободен от затвора "Хейзълтън" в Западна Вирджиния. Новината бе потвърдена от говорител на федералната служба. 

"След близо четири години на болка, очакване и сурови изпитания моят съпруг Хуан Орландо Ернандес си ВЪРНА свободата благодарение на помилването от президента Доналд Тръмп", написа Гарсия в социалната мрежа "Екс". 

 

Към 23:07 на 02.12.2025 Новините от днес

