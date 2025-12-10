Подробно търсене

Русия добави опозиционния политик Лев Шлосберг в списъка на "екстремистите"

Пламен Йотински
Поглед към Кремъл и камбанарията "Иван Велики". Снимка: AP/Alexander Zemlianichenko
Москва,  
10.12.2025 02:41
 (БТА)

Руският опозиционен политик Лев Шлосберг от партията "Яблоко" е бил добавен към държавния списък с екстремисти, съобщи агенция ТАСС.

Включването в списъка води до значителни финансови ограничения: активите на Шлосберг ще бъдат замразени, той ще може да харчи само еквивалента на 111 евро на месец и вече няма да може да използва кредитни карти, съобщи ТАСС.

Опозиционното медийно издание "Медуза" съобщи, че изглежда Шлосберг е бил добавен в списъка въз основа на обвинения в дискредитиране на руската армия във връзка с текущи съдебни производства, тъй като не са посочени причини. Шлосберг е номер 18 598 в списъка.

Руската съдебна система от месеци предприема действия срещу опозиционния политик. Арестът му през лятото беше осъден на международно ниво, посочва ДПА.

В началото на ноември Шлосберг беше осъден на повече от 400 часа общественополезен труд за предполагаеми нарушения на изискванията за статута му на "чуждестранен агент".

"Яблоко", акроним от имената на основателите на партията, официално известна като Руската обединена демократична партия, означава също ябълка на руски език, обяснява ДПА.

Кремъл до голяма степен е заглушил критичните медии и опозицията. Откритата критика вече не е възможна в Русия и много противници на войната и критици на Кремъл са в изгнание.

/ДИ/

Свързани новини

05.12.2025 22:29

Русия заведе трето наказателно дело срещу антивоенния активист Шлосберг

Руската съдебна система заведе ново наказателно дело срещу известния опозиционен политик Лев Шлосберг, малко преди да бъде освободен от домашен арест, предаде ДПА. Съдът в Псков, Западна Русия, заяви, че Шлосберг е обвинен в разпространяване на
11.10.2025 08:19

Руският антивоенен активист Лев Шлосберг бе върнат под домашен арест

Руският опозиционен политик Лев Шлосберг бе поставен отново под домашен арест след свобода от само три дни, предаде ДПА. Мярката срещу него ще остане в сила до началото на декември по искане на прокуратурата, посочи пресслужбата на съда в Псков,
07.10.2025 18:42

Руският опозиционен политик Лев Шлосберг беше освободен от домашен арест

Руският опозиционен политик и активист Лев Шлосберг беше освободен, след като в продължение на няколко месеца беше под домашен арест, съобщи днес регионален клон на партия "Яблоко", цитиран от ДПА. Със съдебно решение домашният арест беше заменен

