Русия изпраща хуманитарна помощ в Шри Ланка след опустошителния циклон там

Русия е изпратила самолет с хуманитарна помощ в Шри Ланка, пострадала тежко в резултат на преминаването на циклона "Дитва" в края на ноември, предаде Ройтерс, като се позова на агенция РИА Новости.

"Самолет с 35 тона хуманитарна помощ вече отпътува за Шри Ланка", съобщи за РИА посланикът на Коломбо в Москва Шобини Гунасекера, като уточни, че се очаква помощта да пристигне днес.

"Дитва" - най-опустошителното природно бедствие в Шри Ланка след разрушителното цунами през 2004 г. - взе 635 жертви и засегна около 10% от населението. Циклонът порази критична инфраструктура и площи, засети с ключови земеделски култури като ориз и чай.

Местните власти предупреждават, че разходите за възстановяване от бедствието може да достигнат 7 милиарда долара, отбелязва Ройтерс.