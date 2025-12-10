Подробно търсене

Русия изпраща хуманитарна помощ в Шри Ланка след опустошителния циклон там

Десислава Иванова
Разрушения, причинени от силните наводнения в Пирадения, Шри Ланка, 1 декември 2025 г. Снимка: Eranga Jayawardena/АП
Москва,  
10.12.2025 01:10
 (БТА)

Русия е изпратила самолет с хуманитарна помощ в Шри Ланка, пострадала тежко в резултат на преминаването на циклона "Дитва" в края на ноември, предаде Ройтерс, като се позова на агенция РИА Новости.

"Самолет с 35 тона хуманитарна помощ вече отпътува за Шри Ланка", съобщи за РИА посланикът на Коломбо в Москва Шобини Гунасекера, като уточни, че се очаква помощта да пристигне днес.

"Дитва" - най-опустошителното природно бедствие в Шри Ланка след разрушителното цунами през 2004 г. - взе 635 жертви и засегна около 10% от населението.  Циклонът порази критична инфраструктура и площи, засети с ключови земеделски култури като ориз и чай.

Местните власти предупреждават, че разходите за възстановяване от бедствието може да достигнат 7 милиарда долара, отбелязва Ройтерс.

/ДИ/

Свързани новини

03.12.2025 12:18

Наводнения в Индонезия, Шри Ланка, Тайланд и Малайзия отнеха живота на повече от 1400 души

Проливни валежи в части от Азия доведоха до катастрофални наводнения и свлачища миналата седмица, като отнеха живота на повече от 1400 души в Индонезия, Шри Ланка, Тайланд и Малайзия, предаде Асошиейтед прес.Най-тежък удари понесе Индонезия със 753 смъртни случая, последвана от Шри Ланка с 465.
01.12.2025 13:36

Над 350 загинали и 366 изчезнали при наводнения и свлачища в Шри Ланка

Най-тежките свлачища и наводнения в историята на Шри Ланка досега са отнели живота на най-малко 355 души, а 366 други са в неизвестност, като спасителните операции продължават четири дни след началото на бедствието, съобщи Центърът за управление на бедствия (ЦУБ/DMC), предаде ДПА.

Към 02:48 на 10.12.2025 Новините от днес

