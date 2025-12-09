Подробно търсене

Кучине Лубе Чивитанова и Александър Николов победиха Монпелие в Шампионската лига по волейбол

Асен Даскалов
Кучине Лубе Чивитанова и Александър Николов победиха Монпелие в Шампионската лига по волейбол
Кучине Лубе Чивитанова и Александър Николов победиха Монпелие в Шампионската лига по волейбол
снимка: Милена Стойкова/БТА
Рим,  
09.12.2025 23:46
 (БТА)

Александър Николов и Кучине Лубе Чивитанова постигнаха лесна победа с 3:0 (25:16, 25:17, 25:22) у дома над Монпелие ХСК в среща от група "Е" на Шампионската лига по волейбол. Българският национал реализира 17 точки за италианския отбор, който имаше сериозно превъзходство и приключи двубоя за малко повече от един час. Николов беше най-резултатен в мача.

За гостите от Франция Есекил Паласиос се отличи с 13 пункта.

Другите тимове в група "Е" на турнира са: Проект Варшава и Хаасроде Льовен.

/АД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 01:08 на 10.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация