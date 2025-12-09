Софийската градска художествена галерия пише историята на българската фотография, каза доц. Георги Лозанов на откриването на „Повече от една снимка“

Цялата фотографска и културна общност дължи голяма благодарност на Софийската градска художествена галерия за това, че най-после един музей за изкуство се зае да напише първите страници на историята на българската фотография на XX век. Това каза доц. Георги Лозанов при откриването на изложбата „Повече от една снимка. История на българската фотография ХХ век" днес в Софийската градска художествена галерия (СГХГ).

Доц. Георги Лозанов, главен редактор на сп. ЛИК – издание на Българската телеграфна агенция, е сред външните експерти, съдействали за реализирането на изложбата. Освен него, СГХГ покани и експертите Иво Хаджимишев, Катерина Гаджева, Явор Попов и Тихомир Стоянов, чиито изследователски и кураторски усилия подпомогнаха изкуствоведите от галерията Ренета Георгиева и Аделина Филева в организирането на мащабната експозиция.

Експозицията представя над 300 фотографии от повече от сто български автори и проследява развитието на българската фотография от 1900 до 2000 г. – от ранните студийни портрети и хроники на модерността до авторската фотография от края на века.

„Такъв цялостен исторически разказ на века за първи път се случва тук. Аз съм убеден, че който мине през двата етажа на галерията, ще има една друга, различна представа за българската фотография от тази, с която е влязъл", подчерта доц. Лозанов.

„Целта на тази изложба е отношението към художествената фотография и се надявам с нея да отдадем почит към българските фотографи, които са създали тези произведения, естетиката и пътя към изграждането на българската фотография", посочи в словото си директорът на СГХГ Аделина Филева.

Заместник-кметът на София по направление „Култура, образование, спорт и младежки дейности" Благородна Здравкова благодари на организаторите за реализираната изложба.

„Тази вечер Софийската градска художествена галерия се превръща в територия на българската фотография", каза изкуствоведът Ренета Георгиева. Тя изрази благодарност на всички институции, които са помогнали за събирането на снимките и реализирането на изложбата.

„Искам да благодаря на всички тези хора, които са творили в първите години на фотографията в България, за това, което събрахме заедно с институциите", отбеляза фотографът Иво Хаджимишев. Той добави, че оттук нататък бъдещи изложби и творби могат само да надграждат.

Изкуствоведът Катерина Гаджева подчерта значимостта на мястото на изложбата. „През 1989 г. експозицията се състоя в Националния дворец на културата, а днес е показана в Софийската градска художествена галерия – място със символично значение, където се разглежда историята на българското изкуство", каза тя.

Изложбата е структурирана в три хронологични раздела. Първият представя ранните ателиета и студийни портрети от началото на века. Вторият е посветен на социалистическа България и фотографията като документ и свидетелство. Третият обхваща последните три десетилетия на XX век.

Сто години българска фотография са показани чрез ценни оригинали от лични и институционални архиви, сред които Централният държавен архив, Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, Народната библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив, архивът „Гибсън“, както и множество регионални музеи и семейни колекции.

Изложбата може да бъде посетена до 9 март 2026 г.