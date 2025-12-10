Австралия си възвръща контрола, забранявайки достъп до социалните мрежи за децата под 16 години, каза премиерът Албанезе

Австралия започна да си връща контрола над гигантите в сферата на социалните медии с новите закони, забраняващи достъпа до тези платформи за деца под 16 години, заяви днес премиерът на страната Антъни Албанезе, цитиран от Франс прес.

"Това се случва за първи път в света. Именно Австралия показва, че й е дошло до гуша. Става въпрос за това семействата ни да си върнат контрола", каза Албанезе в реч по повод влизането в сила на ограничителните мерки.

Американската компания "Мета" от своя страна предупреди, че въведената в Австралия забрана децата под 16 години да ползват социалните мрежи, ще тласне младите хора към по-слабо регулирани и следователно не така сигурни платформи.

"Многократно сме изразявахме безпокойство, че този зле замислен закон може да тласне тийнейджърите към по-малко регулирани платформи или приложения. Сега виждаме, че тези опасения се превръщат в реалност", се казва в изявление на компанията.

Приложенията "Лемън 8" (Lemon8) и "Йоуп" (yope), които не са засегнати от забраната на този етап, бележат ръст в класациите за теглене приложения в Австралия.

Според "Мета" много приложения не предлагат същите функции за сигурност като нейните, например тези при акаунтите за тийнейджъри. "Ще изпълним законовите си задължения, но продължаваме да се тревожим, че този закон ще отслаби безопасността на младежите", отбеляза компанията.

Собственикът на "Екс" Илон Мъск заяви днес, че неговата група ще се съобрази със забраната.

"Това не е наш избор – това изисква австралийският закон", посочи той в изявление при влизането в сила на мярката.

"Екс" е най-новата от десетте засегнати мрежи, поели ангажимент да спазват новото законодателство. Сред тях са "Фейсбек" (Facebook), "ЮТюб" (YouTube) и "ТикТак (TikTok), припомня АФП.

Целта на мярката е да предпази тези децата до 16-годишна възраст от тормоз и от алгоритми, които според австралийските власти ги излагат на съдържание, съдържащо насилие, и сексуално съдържание.

Според новото законодателство онези компании, които не изключат достъпа до мрежите си за децата под 16 години, ще трябва да платят глоба от 33 милиона щатски долара.

Пилотната инициатива предизвиква голям интерес по света.