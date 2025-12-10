Среща с испанския писател Ориол Каноса е сред акцентите в програмата на Софийски международен панаир на книгата днес

Среща с испанския писател Ориол Каноса и премиера на научно издание „Стопанска история на българите в Османската империя (XV в. – началото на XX в.)“ под редакцията на проф. Иван Русев са сред акцентите в днешната програма на Софийския международен панаир на книгата.

В 10:30 ч. в Мраморното фоайе българските читатели ще се срещнат с испанския писател Ориол Каноса – автор на „Бандитът и близначките Матакин“ и „Тайната на Коледа“. Събитието е част от националната кампания „Ден на четенето“ и паневропейския празник Read.ForReal – Ден на европейските автори, който продължава до 12 декември 2025 г. Организатори са издателство „Ентусиаст“, фондация „Четене“ и фондация „Детски книги“.

От 11:00 ч. в Литературния кът Национално издателство „Аз-буки“ ще представи двутомното научно издание „Стопанска история на българите в Османската империя (XV в. – началото на XX в.)“ под редакцията на проф. Иван Русев.

Следобедните часове ще бъдат посветени на срещи с популярни съвременни български автори. Между 15:00 и 20:00 ч. на щанд №213 читателите ще могат да се сдобият с автограф от Галина Златарева, автор на историческите романи „Медальонът“ и „Предсказателят“, както и на стихосбирката „Продавам фенери“. Събитието се организира от „Златното пате“ и „Архипелаг“.

От 17:00 ч. на щанд №344 ИК „Знаци“ кани на премиерата на новата книга „Птича тишина“ от Елена Стойчева, последвана от среща с автограф.

По същото време, от 17:00 до 18:30 ч. на щанд №212, ИК „Прозорец“ представя Георги Цанков и новата му книга „Години от книжни калейдоскопи по време на войната“.

В 18:00 ч. на щанд №339 издателство „Вижън Букс“ организира среща с автограф с Диана Стоянова, автор на „Никой не разбира от маркетинг“.

Едновременно с това, на щанд №333, издателство „Хермес“ ще посрещне читателите на Веселина Кожухарова, позната с книгите „До четвърто коляно“, „Кера“ и „Въглени“.

Отново в 18:00 ч. на щанд №344, ИК „Знаци“ ще представи книжната премиера на „Българска работа“ от Стефан Минчев, също съпътствана от раздаване на автографи.

В Литературния кът от 18:00 до 18:45 ч. издателство „Софтпрес“ кани на разговор с Костадина Костова и д-р Ружа Попова за древната история и книгата „Трифена“. Авторката Костова ще гостува и на щанда на издателя (№115) от 18:00 ч.

В същия час на щанд №110 издателство „Сиела“ организира среща с популярната писателка Мария Македонска.

Както БТА писа, над 150 издателства ще представят повече от 100 000 заглавия на 52-рия Софийски международен панаир на книгата. Българската телеграфна агенция (БТА) е медиен партньор на Асоциация „Българска книга“ и ще присъства с мобилен национален пресклуб на панаира. Неизменна част от програмата е и 13-ият Софийски международен литературен фестивал, който в рамките на шест интензивни дни ще събере български и чуждестранни писатели, преводачи и илюстратори. До 12 декември ще се проведе и второто издание на Професионалната програма за издатели, в която ще участват повече от 30 международни гости – издатели, редактори, литературни агенти и експерти по права и детска литература.

/ВСР