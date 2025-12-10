Подробно търсене

Ден на траур обяви Община Симитли по повод кончината на директора на средното училище в града

Кореспондент на БТА в Благоевград Десислава Велкова
Снимка: Община Симитли
Симитли,  
10.12.2025 07:15
 (БТА)

Община Симитли обяви днешния 10 декември за ден на траур в памет на директора на Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“ в града и дългогодишен общински съветник Таня Янкова, за чиято кончина съобщиха от Общината в понеделник, 8 декември.

От Община Симитли казват, че по предложение на кмета Апостол Апостолов и с решение на Общинския съвет днешният ден е обявен ден на траур на територията на цялата община.

В памет на госпожа Янкова националният флаг на всички общински сгради ще бъде спуснат наполовина. Отменят се всички празнични и културни мероприятия, организирани от общината.

От Община Симитли изказват съболезнования на семейството на госпожа Янкова и допълват, че нейната отдаденост, професионализъм и принос към развитието на местната общност ще останат живи в паметта на гражданите на Симитли.

/РИ/

