Подробно търсене

Съюзът на българските журналисти организира събитие, посветено на Йосиф Хербст

Съюзът на българските журналисти организира събитие, посветено на Йосиф Хербст
Съюзът на българските журналисти организира събитие, посветено на Йосиф Хербст
Снимка: БТА/Архив
София,  
10.12.2025 06:30
 (БТА)

Съюзът на българските журналисти (СБЖ) организира събитие, посветено на забележителния журналист, публицист и общественик Йосиф Хербст, съобщава организацията на сайта си. То ще се състои на 10 декември, сряда, от 11:00 часа в сградата на СБЖ в столицата.

Събитието е организирано по повод 150 години от рождението на Хербст и 100 г. от неговата кончина, допълват организаторите.

За живота, делото и заветите му ще говорят български журналисти, преподаватели от Факултета по журналистика и масова комуникации (ФЖМК) в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, историци и общественици, отбелязват от СБЖ.

Както БТА припомни, на 20 ноември се навършиха 150 години от рождението на Йосиф Хербст

 

/ТС

/ТЙ/

Списание ЛИК

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 07:31 на 10.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация