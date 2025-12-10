Съюзът на българските журналисти организира събитие, посветено на Йосиф Хербст

Съюзът на българските журналисти (СБЖ) организира събитие, посветено на забележителния журналист, публицист и общественик Йосиф Хербст, съобщава организацията на сайта си. То ще се състои на 10 декември, сряда, от 11:00 часа в сградата на СБЖ в столицата.

Събитието е организирано по повод 150 години от рождението на Хербст и 100 г. от неговата кончина, допълват организаторите.

За живота, делото и заветите му ще говорят български журналисти, преподаватели от Факултета по журналистика и масова комуникации (ФЖМК) в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, историци и общественици, отбелязват от СБЖ.

Както БТА припомни, на 20 ноември се навършиха 150 години от рождението на Йосиф Хербст.

/ТС