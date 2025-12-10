Осемнадесет състезатели в десет вида спорт ще спорят за „Спортист на годината“ в Русе, четирима са номинирани и за треньор на годината

Осемнадесет състезатели с отличия от световни, европейски и балкански първенства в десет вида спорт ще спорят за званието „Спортист на годината“ за 2025 г. в Русе. Това съобщиха за БТА организаторите на традиционната класация от местния вестник „Утро“ и Община Русе.

Те уточниха, че спортните клубове са имали възможност да номинират свои представители до 22 ноември, а сега е ред на спортните журналисти от града да гласуват за своите десет избраници. Церемонията по награждаването е насрочена за 14 януари 2026 година.

Трима са боксьорите – бронзовият медалист на световното първенство за мъже, и европейски шампион за състезатели до 23 години от боксов клуб Русе Радослав Росенов, съотборничката му Севда Асенова, която е с пето място от световното първенство за жени през тази година, както и бронзовият медалист от европейско първенство за ученици Никълъс Николов от Локомотив. Също толкова са и щангистите – Ангел Русев, който е европейски шампион за мъже, Дениз Данев – втори на европейското първенство за състезатели до 23 години, и Джан Зарков - пети на европейско и шести на световно първенство за състезатели до 20 години, трети на балканското първенство за мъже. Тримата са представители на тежкоатлетическия клуб Русе. Три са и номинациите от клуба по скокове на батут Имидж - Елена Михайлова, Калоян Петров и Никол Филипова.

Представители на местния клуб по свободна борба „Юнак“ сред номинациите за „Спортист на годината в Русе“ са Юлияна Янева – вицешампионка на световното първенство за жени, както и бронзовата медалистка на европейското първенство за жени в Словакия и пета на световното първенство в Хърватия Биляна Дудова. Двама са и номинираните футболисти от водача в класирането на Втора лига Дунав – капитанът Камен Хаджиев, както и Радослав Апостолов, който също е и един от основните голмайстори на тима.

Сред номинираните са още Валентин Андонов от клуба по академично гребане Локомотив, Дамян Илиев от клуба по спортна стрелба Локомотив – Тончо Тодоров, Елица Стелиянова от клуба по карате шинкиокушин Русе, Иван Банчев от клуба по стрелба с лък Джамбо и Катерина Кисева от клуба по джиу-джицу Динамо.

Четирима са номинираните за треньор на годината в Русе. Сред тях са наставникът на футболния Дунав Русе Георги Чиликов, Радослав Атанасов – национален треньор и личен треньор на медалистите от клуба по вдигане на тежести Русе, Станислав Стоянов – национален селекционер и треньор на медалистите от клуба по скокове на батут Имидж, както и Съби Събев – личен треньор на медалистите от боксов клуб Русе Радослав Росенов и Севда Асенова.

На церемонията на 14 януари ще бъде отличен и приложник на годината. За този приз има трима номинирани от местния спортен модел-клуб Приста – Елеонора Павлова, Велизар Владев и Магдалена Цолева.