Депутатите да обсъдят вота на недоверие към кабинета за провал в икономическата политика, предвижда проектопрограмата на парламента

Парламентът да обсъди проекта на решение за гласуване на недоверие на Министерския съвет с премиер Росен Желязков във връзка с "провала на правителството в икономическата политика, довел до едни от най-мащабните протести в България", предвижда проектопрограмата на Народното събрание за тази седмица.

Дебатите по вота на недоверие, внесен от 61 народни представители от „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ), „Алианс за права и свободи“ и „Морал, единство, чест“, са първа точка в предложения дневен ред, който предстои да бъде одобрен в началото на днешното пленарно заседание.

Предвижда се гласуването на вота на недоверие да бъде утре, 24 часа след приключване на разискванията по него.

Вотът на недоверие беше внесен миналия петък и тогава от ПП-ДБ обявиха, че свикват протест в деня на обсъждането му, ако правителството не подаде оставка.

Председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев каза, че това е първият вот с активното участие на най-младото поколение на страната. Бъдещето принадлежи на тях и сме длъжни да го осигурим, допълни Василев. Ако правителството не подаде оставка, ще свикаме още по-голям протест от този на 1 декември, заяви той.

Вотът на недоверие заради икономическата политика, който предстои да бъде разгледан от парламента, е шестият вот на недоверие към настоящото правителството. В средата на септември т.г. кабинетът "Желязков" оцеля и при петия – за "несправяне в сферата на вътрешния ред и сигурността, правосъдието и завладяната държава".