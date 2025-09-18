И петият вот на недоверие към кабинета „Желязков“ беше неуспешен. Проектът на решение за гласуване на недоверие на правителството беше подкрепен от 101 депутати, против него бяха 133 народни представители, нямаше въздържали се.

Проекторешението за гласуване на недоверие към Министерския съвет с министър-председател Росен Желязков беше внесен миналия петък по инициатива на „Продължаваме промяната-Демократична България“ и подкрепен от „Морал, единство, чест“ и „Алианс за права и свободи“. Той е за несправяне на правителството в сферата на „вътрешния ред и сигурността, правосъдието и завладяната държава".

Правителството подкрепиха ГЕРБ-СДС (65 депутати), "ДПС-Ново начало" (28), "БСП-Обединена левица" (19), "Има такъв народ" (ИТН -17), и четирима нечленуващи в парламентарна група народни представители.

Против кабинета "Желязков" бяха "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ - 35), "Възраждане" (33), "Алианс за права и свободи" (АПС - 12), "Морал, единство, чест" (МЕЧ - 11) и "Величие" (10).

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов не участва в гласуването, както обяви още сутринта пред репортерите в кулоарите на парламента. Той посочи, че от години се политизира всичко, свързано с Министерството на вътрешните работи (МВР), полицаите се използват като оправдания за несгодите или неуспеха на политическите партии. Даже няма да дойда гласувам. Ако иска - да мине, ако иска - да не мине, обясни лидерът на ГЕРБ. По думите му българите трябва да си дадат сметка за безотговорността на тези хора, защото без правителство няма еврозона, няма бюджет. Няма да влезем със служебно правителство, каза той.

Първият вот на недоверие към правителството беше за външната политика. Той беше иницииран от "Възраждане" и подкрепен с подписите на "Величие" и МЕЧ. В залата го подкрепиха само вносителите от трите опозиционни сили.

Очаквано не мина и второто искане за гласуване на недоверие на Министерския съвет - за провал в борбата с корупцията. То беше по инициатива този път на МЕЧ и отново подкрепено от "Величие" и "Възраждане".

Третият вот – отново неуспешен, беше за провал във финансовата политика по инициатива на "Възраждане" с подписите на МЕЧ и "Величие".

Тогава още преди гласуването в пленарната зала, от "Величие" дадоха заявка за четвърти, свързан с незаконните сметища. Той отново беше неуспешен, като в пленарната зала го подкрепиха, освен трите партии-вносители, и от "Продължаваме промяната", един лидерски глас от "Да, България", както и депутатите от АПС.