Йоана Димитрова
Един човек е загинал, а 21 са ранени при катастрофи в страната през последното денонощие
Снимка: кореспондент на БТА Красимира Славова (ПБ), архив
София,  
10.12.2025 08:07
 (БТА)

Един човек е загинал, а 21 са ранени при 21 тежки катастрофи в страната през последното денонощие, съобщиха от МВР.

В София са регистрирани три тежки и 33 леки пътнотранспортни произшествия, при които един човек е загубил живота си, а трима са пострадали.

От началото на месеца са станали 152 катастрофи, с 20 загинали и 190 ранени.

От началото на годината са регистрирани 6295 пътнотранспортни произшествия, при които живота си са загубили 434 души, а пострадалите са 7840.

При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2024 г. се отчитат девет по-малко загинали участници в движението по пътищата през 2025 г., съобщиха от МВР.

 

/ТТ/

Към 09:03 на 10.12.2025 Новините от днес

