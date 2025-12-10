Русия заяви, че тази нощ е свалила 20 украински дрона

Руските сили за противовъздушна отбрана унищожиха тази нощ 20 украински дрона над региони на Русия, съобщи руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС.

Отбелязва се, че един от дроновете е свален над Московския регион.

"Тази нощ дежурните сили за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 20 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип: 16 - над територията на Брянска област, два - над територията на Калужка област, един - над територията на Белгородска област и един - над територията на Московския регион", се казва в изявление на руското военно ведомство.