Русия заяви, че тази нощ е свалила 20 украински дрона

Божидар Захариев
Изглед от Москва - снимка: AP/Dmitry Serebryakov
Москва,  
10.12.2025 08:00
 (БТА)

Руските сили за противовъздушна отбрана унищожиха тази нощ 20 украински дрона над региони на Русия, съобщи руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС.

Отбелязва се, че един от дроновете е свален над Московския регион. 

"Тази нощ дежурните сили за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 20 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип: 16 - над територията на Брянска област, два - над територията на Калужка област, един - над територията на Белгородска област и един - над територията на Московския регион", се казва в изявление на руското военно ведомство.

09.12.2025 21:56

Зеленски: Украйна е готова за прекратяване на огъня срещу енергийни обекти, ако Русия се съгласи на това

Президентът на Украйна Володимир Зеленски днес заяви, че страната му е готова за прекратяване на огъня срещу енергийни обекти и инфраструктура ако Русия се съгласи на същото. Той добави, че ще направи всичко възможно, за да организира среща на
09.12.2025 21:04

Зеленски категорично отказва Украйна да отстъпи каквато и да е територия на Русия

Украинският президент Володимир Зеленски потвърди категоричния си отказ да отстъпи каквато и да е територия от Украйна, противопоставяйки се на натиска на САЩ да направи болезнени отстъпки пред Русия, предаде Асошиейтед прес. "Без съмнение Русия
09.12.2025 19:36

Половината територия на Киев е без ток след руски удари, съобщи Министерството на енергетиката

Около половината територия на украинската столица Киев остана без ток днес след руски атаки срещу енергийната система на страната, съобщи Министерството на енергетиката, цитирано от Ройтерс.

