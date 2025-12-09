Зеленски: Украйна е готова за прекратяване на огъня срещу енергийни обекти, ако Русия се съгласи на това

Президентът на Украйна Володимир Зеленски днес заяви, че страната му е готова за прекратяване на огъня срещу енергийни обекти и инфраструктура ако Русия се съгласи на същото. Той добави, че ще направи всичко възможно, за да организира среща на високо равнище със САЩ в рамките на следващите две седмици за сключване на мирно споразумение, съобщи Ройтерс.

В отговор на въпроси от репортери украинският лидер каза, че иска да обсъди възстановяването на Украйна като част от всяко споразумение, подкрепено от САЩ, и очаква да има още срещи с европейски и американски колеги тази седмица на ниво съветници по сигурността.

Зеленски също така днес заяви, че е готов за избори, и призова САЩ и европейските партньори да помогнат за гарантиране на сигурността на изборите по време на война. Той заяви пред репортери, че ако сигурността бъде гарантирана, изборите могат да се проведат в следващите 60-90 дни, като добави, че ще поиска от парламента да подготви необходимата законодателна уредба, за да се даде възможност за провеждането на изборите по време на военно положение.

Украинският президент също така съобщи, че САЩ са заявили пред Украйна, че искат "реалистични" гаранции за сигурността на засегнатата от войната страна като част от каквото и да е споразумение за мир, подкрепено от Вашингтон.

В коментари пред репортери Зеленски добави, че Вашингтон не е заплашвал да спре програмата за закупуване на оръжия PURL( ("Списък с първостепенните нужди на Украйна"/Prioritized Ukraine Requirements List) по време на водените преговори за мир.