Иво Тасев
Русия каза, че е била подложена на масирана украинска въздушна атака тази нощ; свалени са най-малко 287 дрона
Руски военнослужещ обстрелва украински дрон на неназовано място, 10 ноември 2025 г. Снимка: Министерството на отбраната на Русия чрез АП
Москва,  
11.12.2025 08:56
 (БТА)
Русия обяви днес, че през изминалата нощ Украйна е извършила масирана въздушна атака срещу нейната територия, като са свалени най-малко 287 дрона над редица руски области, включително и над столицата Москва, предаде Ройтерс.

Министерството на отбраната на Русия обяви, че най-малко 40 безпилотни летателни апарата са били ликвидирани над Московска област, която - заедно със самата столица - е с население над 22 милиона души.

Размерът на щетите ще се оценява тепърва, но полетите до всички главни московски летища са били отклонявани, пояснява Ройтерс.

Украински морски дронове поразиха вчера танкер, използван за търговия с руски петрол, докато плаваше в изключителната икономическа зона на Украйна в Черно море към руското пристанище Новоросийск, припомня световната агенция.

