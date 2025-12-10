Подробно търсене

Кръгла маса на тема „Фискалната политика на България и устойчивата икономическа визия на страната с влизането в еврозоната“ ще се проведе днес в София

Снимка: Минко Чернев/БТА, архив
София,  
10.12.2025 06:00
От Българската работодателска асоциация иновативни технологии (БРАИТ) и Института за пазарна икономика (ИПИ) организират днес кръгла маса на тема „Фискалната политика на България и устойчивата икономическа визия на страната с влизането в еврозоната“.  

Събитието има за цел да обедини водещи представители на бизнеса, икономически и финансови експерти и партньорски организации с цел да бъдат обсъдени ключови аспекти от икономическата и фискалната политика на България с фокус върху ефективност и растеж, предстоящите стратегически предизвикателства и приоритети, както и предложения за промени в разходната политика на страната. 

Кръглата маса ще се проведе в столичния хотел „Хаят Риджънси София“ (Hyatt Regency Sofia), с предвидено начало 9:30 часа. 

