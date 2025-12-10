Ливърпул и Барселона записаха нови победи в Шампионската лига

Мачове от шестия кръг в основната фаза на Шампионската лига по футбол: Байерн Мюнхен (Германия) - Спортинг Лисабон (Португалия) 3:1 Кайрат Алмати (Казахстан) - Олимпиакос (Гърция) 0:1 Аталанта (Италия) - Челси (Англия) 2:1 Барселона (Испания) - Айнтрахт Франкфурт (Германия) 2:1 Интер Милано (Италия) - Ливърпул (Англия) 0:1 Монако (Франция) - Галатасарай (Турция) 1:0 ПСВ Айндховен (Нидерландия) - Атлетико Мадрид (Испания) 2:3 Юнион Сен Жилоаз (Белгия) - Олимпик Марсилия (Франция) 2:3 Тотнъм (Англия) - Славия Прага (Чехия) 3:0 сряда: Карабах (Азербайджан) - Аякс (Нидерландия) Виляреал (Испания) - Копенхаген (Дания) Атлетик Билбао (Испания) - Пари Сен Жермен (Франция) Байер Леверкузен (Германия) - Нюкасъл (Англия) Бенфика (Португалия) - Наполи (Италия) Брюж (Белгия) - Арсенал (Англия) Борусия Дортмунд (Германия) - Будьо/Глимт (Норвегия) Ювентус (Италия) - Пафос (Кипър) Реал Мадрид (Испания) - Манчестър Сити (Англия) В класирането водят Арсенал и Байерн Мюнхен с по 15 точки. Аталанта е на трето място с 13 точки,

пред Пари Сен Жермен, Интер Милано, Реал Мадрид, Атлетико Мадрид и Ливърпул с по 12.

Тотнъм е на девета позиция с 11 пункта, пред Борусия Дортмунд, Челси, Манчестър Сити,

Спортинг Лисабон и Барселона с по 10 точки и др.