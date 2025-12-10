Подробно търсене

Ливърпул и Барселона записаха нови победи в Шампионската лига

Асен Даскалов
AP Photo/Luca Bruno
София,  
10.12.2025 00:06
 (БТА) 
Мачове от шестия кръг в основната фаза на Шампионската лига по футбол:

Байерн Мюнхен (Германия) - Спортинг Лисабон (Португалия)   3:1
Кайрат Алмати (Казахстан) - Олимпиакос (Гърция)            0:1
Аталанта (Италия) - Челси (Англия)                         2:1
Барселона (Испания) - Айнтрахт Франкфурт (Германия)        2:1
Интер Милано (Италия) - Ливърпул (Англия)                  0:1
Монако (Франция) - Галатасарай (Турция)                    1:0
ПСВ Айндховен (Нидерландия) - Атлетико Мадрид (Испания)    2:3
Юнион Сен Жилоаз (Белгия) - Олимпик Марсилия (Франция)     2:3
Тотнъм (Англия) - Славия Прага (Чехия)                     3:0

сряда:
Карабах (Азербайджан) - Аякс (Нидерландия)
Виляреал (Испания) - Копенхаген (Дания)
Атлетик Билбао (Испания) - Пари Сен Жермен (Франция)
Байер Леверкузен (Германия) - Нюкасъл (Англия)
Бенфика (Португалия) - Наполи (Италия) 
Брюж (Белгия) - Арсенал (Англия)
Борусия Дортмунд (Германия) - Будьо/Глимт (Норвегия)
Ювентус (Италия) - Пафос (Кипър)
Реал Мадрид (Испания) - Манчестър Сити (Англия)

В класирането водят Арсенал и Байерн Мюнхен с по 15 точки. Аталанта е на трето място с 13 точки, 
пред Пари Сен Жермен, Интер Милано, Реал Мадрид, Атлетико Мадрид и Ливърпул с по 12. 
Тотнъм е на девета позиция с 11 пункта, пред Борусия Дортмунд, Челси, Манчестър Сити, 
Спортинг Лисабон и Барселона с по 10 точки и др.

