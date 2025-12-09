Във Враца запалиха светлините на коледната елха с празнично шествие и програма

С празнично шествие от деца и родители и специална програма тази вечер във Враца грейнаха светлините на коледната елха. Шествието премина по централната пешеходна улица и стигна до площад „Христо Ботев“. То бе водено от Дядо Коледа, Снежанка и техните помощници - джуджетата, а деца от училищата и детските градини ги посрещнаха със специална програма.

Под съпровода на музика шествието стигна до голямата елха на площада, където след запалването на светлините, имаше и заря. Празничната програма продължи с концерт на Дара (Дарина Йотова). На централния площад е и ледената пързалка, като и тази година общинска администрация продължава инициативата си за безплатното ѝ ползване по време на часовете по физическо възпитание. До 19 декември ученици от 13 училища от общината ще провеждат своите учебни часове на атракциона, съгласно предварително изготвен график. Целта е да се насърчи активният начин на живот и да се предостави възможност за разнообразни спортни дейности през зимния сезон, съобщиха от общинска администрация.