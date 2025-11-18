Над 50 концерта, работилници, представления включва коледно-новогодишната програма на Община Враца

Над 50 събития включва тазгодишната коледно-новогодишна програма на Община Враца, публикувана на интернет страницата на администрацията. Почти всички събития ще са на централния площад „Христо Ботев“ в града. Началото ще бъде поставено още на 29 ноември с откриването на коледния базар и ледената пързалка на площада. На 9 декември ще бъдат запалени светлините на коледната елха, а най-малките ще могат да посрещнат Дядо Коледа. Веднага след това на голямата сцена на централния площад ще излезе певицата Дара.

Сред акцентите в програмата ще е традиционният вече празник за Никулден, когато, освен благотворителен базар на шарани и курбан, ще има и забавни игри и хоротека с участието на Представителния танцов състав „Хемус“. На 13 декемвр, ще е Празникът на врачанските вина, ракии и мезета, както и концерт на Светлин Миланов. Същата вечер в Младежкия дом ще има рок фестивал „Рок до края на света“ и парти с Кристина Димитрова.

Събития са планирани и за 20 декември, като денят ще започне с Празника на хляба, след което има организирани коледна работилница, флашмоб и демонстрации по фигурно пързаляне. Джаз вечер с греяно вино и диджей Кристиян Топалски са планирани за финал. На 26 декември с коледно парти ще бъде отбелязан Денят на бащата.

През последния месец на годината са предвидени и много концерти – на 19 декември ще е този на група „Молец“, на 22 декември ще е Дара Екимова, на 23 декември ще пеят Торино и Пашата, на 25 декември ще е коледният концерт на дует „Пирин“, а на 29 декември на сцената ще излезе певецът Янко Янков – Яни.

Сред останалите прояви ще са концерти на школите по изкуствата, на Центъра за работа с деца, на детските градини и яслите в града. Ще има работилници за коледни играчки и картички, детско коледно представление на открито, благотворителни фотосесии. За 30 декември е предвиден "Лов на съкровища".

Новата година ще бъде посрещната с концерт на духов оркестър „Огоста“ и народния певец Юри Крумов. Няколко часа по-късно на площада ще започне Сурвакарският празник и честване за Васильовден.

Празничната коледно-новогодишна програма ще завърши на 6 януари, когато ще бъдат отбелязани 178 години от рождението на Христо Ботев и Йордановден. Всички събития ще бъдат обособени в социалните мрежи в специална страница, посветена на коледния базар и празничната програма, съобщават още от Община Враца.