Музикални изпълнения и лазерно шоу съпътстваха включването на светлините на коледната украса в Ямбол

С празнична церемония в Ямбол бяха включени светлините на 13-метровата кавказка ела пред сградата на Общината. Преди обратното броене до запалването на коледните лампички, централният площад беше преобразен с визуални ефекти от лазерно шоу.

„Предстоящите светли Коледни и Новогодишни празници отново трябва да ни напомнят колко е важно да бъдем заедно, да се подкрепяме и да носим доброта”, обърна се към изпълнилите площада хора кметът на града Валентин Ревански.

В ролята на своеобразен домакин и водещ на спектакъла влезе най-очакваният от децата гост Дядо Коледа. Той покани всички да се включат в отброяването до включването на светлините. За втора поредна година това става под звуците на песен за града, композирана от Митко Щерев, почетен гражданин на Ямбол.

Празничната атмосфера допълниха изпълнения на квартет Destiny. Гергана Алексиева (цигулка), Венета Гудева (цигулка), Александрина Митева (виола) и Мая Михайловска (виолончело) представиха концерт-спектакъла си „Любов без граници“. Към техния поздрав се присъединиха децата от вокална формация „До Ре Ми-ни" при Основно училище „Любен Каравелов” с ръководител Веса Ефева.

Тази година коледно-новогодишната украса в Ямбол е допълнена с още нови елементи. Сред тях са светлинни „завеси“, редуващи се по протежението на главната пешеходна улица „Георги С. Раковски“. Увити в коледни светлини дръвчета разширяват мащаба на празничните декорации и инсталации.