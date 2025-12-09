Третодивизионният Нефтохимик (Бургас) обяви шест контроли през зимата, ще играе с елитния Берое в края на януари

Играещият в Югоизточната Трета лига отбор на Нефтохимик (Бургас) ще започне подготовката за пролетния дял първия понеделник на новата година на 05.01.2026 година и до подновяването на първенството ще изиграе шест контроли, обявиха от клуба.

Подготовката ще премине изцяло в домашни условия, а стадионите за провеждане на контролните срещи ще се уточняват допълнително.

Пет от проверките са срещу състави от Трета лига, а една срещу елитния Берое (Стара Загора). Началото на мачовете е на 17-и януари срещу ФК Ямбол, а седмица по-късно е срещата със Созопол. На 28-и другия месец „шейховете“ от Бургас ще срещнат Берое, вероятно на терен, който е на еднакво разстояние от двата града. Останалите три мача са на 31-и януари със Загорец (Нова Загора), на 4-и февруари с втория отбор на Черно море (Варна) и на 7-и среду лидера в Югоизточната Трета лига Несебър.

След изиграването на есенния дял от шампионата Нефтохимик е на 5-о място в първенството в Трета лига-Югоизток с 30 точки, на 2 от 3-ия Левски (Карлово), но на цели 16 от лидера Несебър. Подновяването на първенството е планирано в уикенда 14-15 февруари 2026-а година, а бургазлии започват с домакинство на Атлетик (Куклен).