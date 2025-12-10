МТИ: Унгария отказва да приложи Пакта за миграция на ЕС, заяви високопоставен съветник на Орбан

Унгария няма да приложи Пакта за миграция на ЕС и няма да приеме нито един мигрант, заяви днес Гергей Гуяш, началник на кабинета на премиера Виктор Орбан, на редовна пресконференция, цитиран от националната новинарска агенция :МТИ.

Гуяш заяви, че следващата седмица в Брюксел ще се проведе среща на високо равнище на Европейския съюз, но министрите на вътрешните работи и правосъдието вече са взели решение за разпределението на мигрантите, което определя броя за Унгария.

„Унгария обаче няма да приложи пакта за миграция и няма да приеме нито един мигрант“, заяви Гуяш.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и МТИ)