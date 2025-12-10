Подробно търсене

МТИ: Унгария отказва да приложи Пакта за миграция на ЕС, заяви високопоставен съветник на Орбан

Виктор Турмаков
Гергей Гуяш, началник на кабинета на премиера на Унгария Виктор Орбан. Снимка: AP Photo/Anna Szilagyi
Будапеща,  
10.12.2025 14:55
 (БТА)

Унгария няма да приложи Пакта за миграция на ЕС и няма да приеме нито един мигрант, заяви днес Гергей Гуяш, началник на кабинета на премиера Виктор Орбан, на редовна пресконференция, цитиран от националната новинарска агенция :МТИ.

Гуяш заяви, че следващата седмица в Брюксел ще се проведе среща на високо равнище на Европейския съюз, но министрите на вътрешните работи и правосъдието вече са взели решение за разпределението на мигрантите, което определя броя за Унгария.

„Унгария обаче няма да приложи пакта за миграция и няма да приеме нито един мигрант“, заяви Гуяш.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и МТИ)

/ГГ/

09.10.2025 20:09

ПАП: Полският президент отхвърли плановете на ЕС за преместване на нелегални мигранти в Полша

Полският президент Карол Навроцки е писал до председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, предупреждавайки, че няма да се съгласи с никакви мерки на ЕС, които биха позволили преместването на нелегални мигранти в Полша, предаде полската новинарска агенция ПАП.

