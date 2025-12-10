Депутатите ще гласуват по внесения вот на недоверие към кабинета "Желязков" утре в 13:30 часа

Парламентът ще гласува по проекторешението за недоверие към кабинета "Желязков" утре (четвъртък) в 13:30 часа. Това обяви председателят на Народното събрание (НС) Рая Назарян след края на дебатите по вота, които продължиха около четири часа.

Според правилника за работа на НС гласуването на проекта за решение се провежда не по-рано от 24 часа след приключване на разискванията. Вотът се смята за успешен, когато за него са гласували повече от половината от всички народни представители.

Шестият вот на недоверие към кабинета на Росен Желязков беше внесен миналия петък от "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) и подкрепен от "Алианс за права и свободи" (АПС) и "Морал, единство, чест" (МЕЧ). Той е за провал в икономическата политика.

По време на дебатите днес в пленарната зала бяха премиерът Росен Желязков и министри.

Вотът на недоверие е внесен заради факта, че под командването на Пеевски управляващите бутат страната към икономическа пропаст, заяви съпредседателят на „Да, България“ и депутат от ПП-ДБ Божидар Божанов при представяне мотивите за внесеното искане за оставка на кабинета „Желязков“.

От миналия петък до внасянето на преработения бюджет този понеделник 80 % от мотивите по вота са неоснователни, коментира Александър Иванов от ГЕРБ-СДС. Той посочи, че са отменени плановете за вдигане на данъци, както и административната тежест по отношение на софтуера за управление на продажбите в търговските обекти (СУПТО). Иванов посочи, че България е пета по ръст на икономиката си в Европа по данни на Евростат. Той отбеляза също, че спасяването на финансирането по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) е факт.

Богдан Богданов (ПП-ДБ) коментира, че през последните месеци се наблюдават редица фалити в различни региони – Русе, Велико Търново, Източна България, на компании, които от 30 години са на пазара. С 11% процента т.г. намаляват преките чуждестранни инвестиции, посочи той. Според Богданов втората версия на този бюджет ще затвърди убеждението, че целта му е да пълни касичките на едни олигарси.

Мартин Димитров (ПП-ДБ) коментира, че има уникален антирекорд по отношение износа ни към ЕС и то при положение че вече сме част от т.нар. сухопътен Шенген. Той посочи, че разходите спрямо БВП са 45% и такова нещо не се е случвало. Хората разбраха, че освен че сте се самозабравили, искате дълбоко да бъркате в джоба на българина. Затова е и протестът и e време за оставка, каза още Мартин Димитров. Той упрекна ГЕРБ, че залитат в крайно левичарска посока, за която никой не им е давал мандат. „Харчите като луд с картечница и нямате мярка“, цяла България е уплашена в момента от вашите разходи, данъци, възкресихте времето на Жан Виденов, коментира Димитров.

Само за периода 2022-2025 г. ръстът на разходите за персонал, социални плащания и пенсии е 33 млрд. лв., така че имало е картечница, но тя е била използвана, не от нас, каза в отговор министърът на финансите Теменужка Петкова. Не си купуваме време, времето го дават хората на избори, подчерта тя. Вие оставихте мини след себе си, съсипахте публичните финанси, обърна се министърът към ПП-ДБ. За 11 месеца трябваше да поправим грешката, допусната през последните четири години и успяхме. Благодарение усилията на правителството и на НС до края на годината ще получим парите по второ и трето плащане по Плана за възстановяване и устойчивост, които са близо 4 млрд.лв., обобщи финансовият министър.

Димо Дренчев от „Възраждане“ отбеляза, че спадът в индустрията е от януари 2023 г. и правителството на Николай Денков също има голям дял в това.

Колегата му Цончо Ганев („Възраждане“) обърна внимание на заемите, с които, по думите му, правителството е загробило държавата. За тази година са 19 млрд., за следващата са планирани 21 млрд., отбеляза той и посочи, че това е само за покриване на текущи разходи и нищо, което да се вложи в бъдеще. По думите му позорно и обидно е да има Министерски съвет, който е известен с това, че целият състав е на разположение на Делян Пеевски. „Когато и да си тръгнете, ще е късно, нека да е днес. Оставка“, коментира Ганев.

Атанас Атанасов от "БСП-Обединена левица“ обърна внимание, че България бележи малко над 3% икономически ръст, приходните агенции ще съберат над 9 млрд. лв. повече от миналата година, което е знак за изсветляване на икономиката. Накъде искаме да развиваме икономиката, след по-малко от месец влизаме в еврозоната, процес, започнал преди повече от 30 години и то от БСП, сега на финалната крачка отново е БСП, подчерта депутатът. Аз съм от поколението, което 2020 г. излъгахте на площада, обърна се Атанасов към ПП-ДБ. Обществото получи опорочена Конституция, парапети, безпринципни коалиции, шуробаджанашки назначения, затова целта ви е да дестабилизирате държавата и да продължите да консумирате власт, посочи той. БСП няма да подкрепи този вот, защото цели само и единствено дестабилизация и консумиране на власт, и защото няма да ви позволи да излъжете и това поколение, заяви Атанасов.

Опозицията има един единствен проблем – добрите резултати за България са лоши за тяхната Тик-ток пропаганда, коментира Павела Митова от „Има такъв народ“. Тя отбеляза, че България е пета по ръст на БВП. Настигаме Европа и това се нарича провал, коментира Митова. Тя посочи, че България отчита най-голям ръст на заплатите в ЕС от 13,4 %. Митова коментира, че държавният дълг е на ниво, което в ЕС е направо космически успех – 24% от БВП, при 82% средно за ЕС. Преките чуждестранни инвестиции растат, не падат, отбеляза тя. Кой разпореди да сме пети в ЕС по растеж, да сме първи по ръст на заплатите, дългът да е най-нисък, производството да се качва и инвеститорите да се връщат, попита Митова, перифразирайки думи на Асен Василев. Това не е вот срещу икономическата политика, а срещу политическото ви безсилие, зов „Стани, за да седна“, обърна се тя към опозицията. Просто не ви харесва, че България върви напред без вас, допълни тя.

"Г-жо Митова, явно има такава наглост да проведете комисия за 29 секунди и да получите часовник за 29 хиляди евро, след което да започнете да обясняват, че всичко е наред", репликира я Асен Василев. Елате го обяснете от диванчето до прасето на целия протест довечера, като сте толкова сигурна, че всичко е наред, призова я той.

Подценявате ме, не са 29 секунди, а са 27 секунди, отговори му Митова. Наглостта е ваша, вие сте тези, които ни вкараха в дълговата спирала с вашите бюджети, заяви тя. Единственият случай, в който аз ще дойда на някакъв диван, който вие сте поставил пред някакво прасе, което ви оприличава, е, за да кажа, че вие никога повече няма да сте финансов министър, допълни Митова.

Хюсни Адем (АПС) коментира, че вотът на недоверие за провал в икономическата политика е с характер на управленска присъда. Вече въпросът не е дали, а кога, посочи той. Време е да сложим край на тази агония, да спрем управлението, което оцелява със сметки, но не и с доверие, заяви Адем. Той посочи, че икономическата политика на правителството е довела страната до най-тежката комбинация от дефицит, инфлационен натиск и инвестиционен застой за последните години. По думите му провалът в инвестициите е категоричен. Вотът на недоверие е конституционно допустим инструмент и адекватен отговор на управленската немощ, каза още депутатът от АПС и призова за подкрепа на вота.

Красимир Манов от МЕЧ се спря на няколко проекта в енергетиката, от които, по думите му, е видно, че управляващите не се справят. Вие не можете да харчите разумно парите на данъкоплатците, които да донесат в обозрим период от време някаква печалба, коментира той.

Председателят на парламентарната група „Величие“ Ивелин Михайлов коментира, че България в 21 век се е върнала във феодализма, затова ще подкрепят 100 % вота. Говорим за пари, за приход, как да се разпределя той - определено не трябва да се вземат нови 20 млрд. заеми, смята депутатът. Всичко, което направи това правителство до момента, се основава на заем, който няма от кого да се изплаща, защото населението, активните хора намаляват, подчерта Михайлов. Според него в тази икономика няма как да дойде инвеститор.

По време на дебата министрите Теменужка Петкова и Красимир Вълчев влязоха в спор с Асен Василев от ПП-ДБ за парите за образование, наука, култура, спорт и здравеопазване в проектобюджета. Василев посочи, че оставката на правителството е необходима, защото това правителство краде бъдещето на българския народ. Той отбеляза, че през 2027 г. плановете на управляващите са да вдигнат данъци и осигуровки, да намалят парите за образование и наука и да замразят парите за здравеопазване.

Предвидили сме 30 млн. евро само за младите лекари, каза в отговор министърът на финансите Теменужка Петкова. Понеже всички са ни важни, сме намерили решение и за медицинските сестри, посочи тя.

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев посочи, че няма реално намаление на разходите за образование, а напротив - има две увеличения, едното е за БАН, другото - за държавните висши училища, заради общото увеличение с 10 % на възнагражденията.

В рамките на дебата от ПП-ДБ се оплакаха от трибуната, че са установени смущения на мобилния сигнал на мястото на предстоящия протест срещу правителството тази вечер и призоваха управляващите да решат този проблем. Председателят на ДПС и на парламентарната група на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски не беше в пленарната зала, затова от опозицията поставиха негова картонена фигура на мястото му.