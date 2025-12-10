Да защитим свободата, справедливостта и почтеността, призоваха протестиращи в Разград

Да защитим свободата, справедливостта и почтеността, да отвоюваме държавата от мафията, призоваха протестиращи в Разград. Протестът срещу модела на управление на България беше организиран от местната структура на Коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“. Проявата бе част от националните протестни действия в страната.

Участниците развяха български флагове. Недоволните носеха и плакати с надписи „Оставка“, „Чистота е здраве. Изхвърлете боклука“, „Народа каза стига. Възмездие пристига“, „Кой печели, ако не гласуваш“. „Оставка“, „България“, „Спрете корупцията“ скандираха присъстващите на протеста. Пееха се и музикални импровизации с текст, препращащ към „падането на Пеевски“. Пред множеството говориха много млади хора, дошли с децата си.

Общинският съветник от „Продължаваме Промяната – Демократична България“ Мирослав Грънчаров, който беше и начело на протеста благодари на всички присъстващи. „Благодаря на младите хора, които създадоха тази енергия и казаха, че искат да живеят в по-добра държава. Всички сме на площадите, за да кажем, че искаме нещата в държавата да се правят по добър начин от добри хора“, каза Грънчаров. „Искам детето ми да расте свободно, достойно и спокойно в България“, заяви от импровизираната трибуна Христина Панчева. Според Иван Радев оставката на правителството не е решение. „Подмяната на едни хора с други не е достатъчна. Трябва да бъде променена системата така, че да направи корупцията невъзможна“, заяви пред протестиращите Радев.

Към хората се обърна и журналистът Митко Ханчев. „Цял живот съм се борил за справедливост, за това съм на протеста, затова сме всички заедно тук. Ние не мразим честните и почтени хора, а крадците, които искат да откраднат бъдещето ни“, отбеляза Ханчев. Той добави, че мафията и задкулисието са силни само когато народа мълчи и навежда глави. Иво Димитров изрази радостта си от това, че вижда много млади хора на площада.

Два часа продължиха изказванията на хората, дошли на протеста. Те бяха свързани с искане "за премахване на корупционния модел на Бойко Борисов и Делян Пеевски, по който се управлява и функционира държавата", защита демократичното бъдеще на страната ни и др.

От пресцентъра на Общината казаха, че проявата е предварително заявена. Издадена е и заповед за временна организация в централната част на града. Протестът премина спокойно, без да се наложи намеса от страна на полицията, която охраняваше събитието.