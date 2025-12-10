Протест под надслов: „Оставка! Вън Пеевски и Борисов от властта“ ще се състои в София на площад „Независимост“ от 18:00 часа. Това съобщиха организаторите „Продължаваме промяната - Демократична България“ (ПП-ДБ) във фейсбук. Протестът е заявен в Столичната община.

„Силата на недоволните българи е най-мощното оръжие срещу мафията! Страх ги е. Нека този път да бъдем още повече! Иначе ще продължат да се преструват, че не са чули какво искат протестиращите“, казват организаторите.

Предвидени са 19 контролно-пропускателни пункта, заяви на брифинг главен инспектор Иван Георгиев, началник-сектор „Масови мероприятия” към Столичната дирекция на вътрешните работи. „Ще има 150 стюарда, осигурени от организатора. За да сме в помощ на организатора, ние ще имаме портативна колона, която е доста мощна, за да можем да показваме и да призоваваме гражданите да ни оказват необходимото съдействие за извеждане на лица, които са провокатори", каза инспектор Георгиев.

В протеста ще се включат и от Обединение „Студенти против мафията“. Те организират протестна студентска акция, в която участват студенти от различни университети в страната, съобщиха организаторите. След символичната протестна акция ще се проведе студентско шествие към площад „Независимост“, където участниците ще се присъединят към общия граждански протест, пише още в съобщението.

Протести се очакват в цялата страна.

На 1 декември протест изпълни площада пред сградите на Президентството, Народното събрание и Министерския съвет. Граждани протестираха срещу проектобюджета за 2026 година в София и в други градове на страната. Организатор на недоволството бяха от ПП-ДБ, а поводът – отказът на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов да бъде изтеглен от парламента вече внесеният проектобюджет за следващата година. В късните часове в столицата имаше и безредици.

След протеста проектобюджет 2026 беше оттеглен, а от ПП-ДБ внесоха вот на недоверие към правителството.