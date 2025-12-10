С изпяване на националния химн завърши протестът в Разград срещу модела на управление на България

С изпяване заедно на националния химн завърши протестът в Разград срещу модела на управление на България. Той беше организиран от местната структура на „Продължаваме промяната - Демократична България", като част от протестите в страната.

„За тази България, за която се пее в химна сме се събрали всички тук. Искаме тя да е точно такава, каквато е описана в химна - свободна, справедлива и почтена“, каза общинският съветник от „Продължаваме промяната – Демократична България“ в Общинския съвет в Разград Мирослав Грънчаров, който беше начело на протеста.

Пред микрофона застанаха редица хора, сред които и много млади хора. Те призоваха за премахване на корупционния модел на Бойко Борисов и Делян Пеевски, по който се управлява и функционира държавата. Акценти в изказванията им бяха също защита на демократичното бъдеще на страната, по-голяма подкрепа за млади семейства и медици, спиране на кражбата на парите на народа. „Няма да позволим да се съсипва бъдещето ни в България, бъдещето на децата ни. Няма да оставим държавата си в ръцете на мафията и задкулисието. Мафията и задкулисието са силни само когато мълчим и навеждаме глави. Ние сме горди и свободни хора и няма да коленичим, а ще ги изметем, защото друго не заслужават. Нашият живот е в нашите ръце, заедно ще успеем“, заявиха още присъстващите от импровизираната трибуна.

Основните скандирания бяха „Оставка“, „България“, „Спрете корупцията“. Недоволните носеха и плакати с надписи „Оставка“, „Чистота е здраве. Изхвърлете боклука“, „Народа каза стига. Възмездие пристига“, „Кой печели, ако не гласуваш“. Участниците развяха български флагове. Пееха се и музикални импровизации с текст, препращащ към „падането на Пеевски“. Протестът премина спокойно, без да се наложи намеса от страна на полицията, която охраняваше събитието.