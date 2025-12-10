Кирил Десподов преди мача между Лудогорец и ПАОК от Лига Европа: "Хубаво е, че се връщам, но ще направя всичко, за да спечели моят отбор"

Бившият футболист на Лудогорец и капитан на националния отбор на България Кирил Десподов очаква ПАОК да победи в утрешния двубой с българския шампион от турнира Лига Европа.

"Не знам дали съм легенда на този отбор. Бях тук три години, хубаво е, че се връщам. Спечелихме много титли, имахме страхотни моменти и направихме много добър рейд в Европа. Разходихме се с треньора на терена, обясних му някои неща за стадиона. Въпреки това, аз съм в ПАОК и нещата са различни, ще направя всичко, за да спечели моят отбор", заяви Десподов на официалната пресконференция преди срещата.

"Откакто си тръгнах, не съм спрял да следя мачовете на Лудогорец. Този отбор се опитва да играе добър футбол, да владее топката и да играе офанзивно. Разполага с добри, качествени играчи и трябва да сме 100% подготвени. Това, което трябва да направим, е да бъдем себе си, да бъдем ПАОК. Да покажем концентрация и да не им позволяваме да контролират мача", добави той.

Нападателят е на мнение, че колебливото представяне на Лудогорец в българското първенство и новият треньор ще бъдат допълнителен стимул за домакините.

"Със сигурност ще покажат реакция. Имат нов треньор и ще дадат най-доброто от себе си. Трябва да сме 100% готови, казвам го отново. Сигурен съм, че ще дадат всичко, за да спечелят, но и ние имаме нашия план. Ако направим това, което треньорът ни каже, ще бъдем щастливи в края на вечерта", допълни той.