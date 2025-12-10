Непал подписа споразумение с представители от поколението Зет

Подробно търсене

Николай Джамбазов
Представители на движението на поколението Зет в Непал с бившата председателка на Върховния съд Сушила Карки, малко след като тя положи клетва за министър-председател, 12 септември 2025 г. Снимка: AP/Sujan Gurung
Катманду,  
10.12.2025 21:01
 (БТА)

Непал подписа днес историческо споразумение с представители от поколението Зет (Z) три месеца след смъртоносните протести през септември тази година, които доведоха до падането на правителството от власт, предаде Франс прес.

"Това е решаваща стъпка. Всички сме от една и съща страна. Това, което желаем всички ние, е младите да имат достъп до ръководни позиции и страната да бъде управлявана според техните стремежи и идеи", заяви министър-председателката Сушила Карки.

Сушила Карки и Бходж Бикрам Тхапа, представител на убитите и ранените при протестите, подписаха споразумението, при което бяха аплодирани от публиката.

Споразумението определя мерки за борба с корупцията, укрепването на управлението и предвижда избирателни и конституционни реформи. То задължава правителството да отговори на молбите на семействата на загиналите и ранените при антиправителствените протести и разширява правомощията на комисията, разследваща обстоятелствата около събитието.

"Това е много вълнуващ момент и историческа победа за цялото поколение Зет", заяви пред журналисти Юджан Раджбхандари, който присъства на подписването на споразумението. "То легитимира движението на поколението Зет и ние се надяваме, че то ще въздаде справедливост на семействата на мъчениците", добави той.

Най-малко 19 души бяха убити по време на първия ден на протестите в Непал, водени от младежи от поколението Зет. На следващия ден безредиците се разпространиха, като бяха подпалени парламента и правителствените сгради, което доведе до падането на правителството от власт.

Броят на убитите достигна 76 по време на първите два дена от безредиците, а няколко дена по-късно 73-годишната бивша председателка на Върховния съд на Непал Сушила Карки беше назначена за временно изпълняваща премиерската длъжност до произвеждането на избори на 5 март следващата година, напомня АФП.

/АГ/

Към 21:21 на 10.12.2025 Новините от днес

