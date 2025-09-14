Подробно търсене

Броят на убитите при масовите протести в Непал достигна 72, а ранените са най-малко 2113

Николай Велев
Броят на убитите при масовите протести в Непал достигна 72, а ранените са най-малко 2113
Броят на убитите при масовите протести в Непал достигна 72, а ранените са най-малко 2113
Роднини на хората, загинали по време на протестите в Непал, участват в бдение в Катманду, 11 септември 2025 г. Снимка: AP/Niranjan Shrestha
Катманду ,  
14.09.2025 12:51
 (БТА)

Броят на убитите при масовите антикорупционни протести в Непал достигна 72, а ранените са най-малко 2113, предаде Ройтерс, като се позова на непалското министерство на здравеопазването.

"Сега биват откривани телата на много хора, загинали в молове, жилища и други сгради, които са били подпалени", заяви говорителят на здравното министерство Пракаш Будатоки.

Непал тази седмица бе разтърсен от най-тежките безредици за последните десетилетия. Много правителствени сгради, включително парламента и Върховният съд, бяха щурмувани от демонстранти. Протестиращи атакуваха и полицейски управления и жилища на политици. Подпалени бяха и домовете на президента Рам Чандра Паудел и на премиера Шарма Оли.

Оли подаде оставка във вторник и за временен премиер бе назначена Сушила Карки, която е бивш председател на Върховния съд. Карки трябва да подготви Непал за нови парламентарни избори, насрочени за 5 март 2026 г. 

/БЗ/

Свързани новини

14.09.2025 10:47

Новата премиерка на Непал каза, че ще остане на власт само шест месеца, до произвеждането на избори

Новата премиерка на Непал Сушила Карки заяви днес, че ще се ръководи в действията си от исканията на демонстрантите, които настояват за слагане на край на корупцията, предаде Франс прес. Белязани от насилие протести свалиха от власт правителството на предшественика ѝ.
11.09.2025 11:22

В Непал протичат консултации, подети от армията с цел сформирането на ново правителство

След белязаните от насилие протести, които доведоха до падането на правителството, в Непал протичат преговори за сформирането на ново правителство, предаде Франс прес. Във връзка със започнатите от армията, установила контрол върху столицата
10.09.2025 14:46

Броят на загиналите в протестите в Непал достигна 25 души

Министерството на здравеопазването на Непал обяви днес, че жертвите в антикорупционните протести в страната са достигнали вече 25 души, а ранените са 633, предаде Ройтерс. Междувременно, летището в Катманду беше отворено, ден след като беше
09.09.2025 15:23

Демонстранти в Непал подпалиха сградата на парламента

Демонстранти в Непал подпалиха сградата на парламента в столицата Катманду, съобщи говорителят на законодателния орган Екрам Гири, цитиран от Франс прес."Стотици хора превзеха сградата на парламента и са подпалили основната здание", заяви Гири.
09.09.2025 06:12

Основните социални мрежи в Непал възобновиха работа

Основните социални мрежи възстановиха нормалното си функциониране днес в Непал, предадоха световните агенции. Това стана ден след протестите срещу блокирането им и срещу корупцията в страната, които бяха потушени от полицията със сила и доведоха до

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 13:50 на 14.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация