Бившата председателка на Върховния съд на Непал Сушила Карки бе избран за временен лидер на страната, обяви канцеларията на непалския президент

Войник от непалската армия охранява улица в столицата Катманду, 11 септември 2025 година. Снимка: AP/Niranjan Shrestha
Катманду,  
12.09.2025 18:42
 (БТА)

Бившата председателка на Върховния съд на Непал Сушила Карки бе избрана за временен лидер на страната, обяви официален представител от канцеларията на непалския президент, след като прераснали в насилие протести срещу корупцията тази седмица принудиха премиера Кхадга Прасад Шарма Оли да подаде оставка, предаде Ройтерс.

Седемдесет и три годишната Карки, която е единствената жена, председателствала Върховния съд на Непал, положи клетва в 20:45 часа местно време (18:00 часа българско време – бел. ред.), съобщи канцеларията на непалския президент.

Най-малко 51 души загинаха и повече от 1300 бяха ранени в следствие на насилието, обхванало страната в понеделник и вторник.

