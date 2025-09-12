Бившата председателка на Върховния съд на Непал Сушила Карки бе избран за временен лидер на страната, обяви канцеларията на непалския президент

site.btaБившата председателка на Върховния съд на Непал Сушила Карки бе избран за временен лидер на страната, обяви канцеларията на непалския президент
Бившата председателка на Върховния съд на Непал Сушила Карки бе избрана за временен лидер на страната, обяви официален представител от канцеларията на непалския президент, след като прераснали в насилие протести срещу корупцията тази седмица принудиха премиера Кхадга Прасад Шарма Оли да подаде оставка, предаде Ройтерс.
Седемдесет и три годишната Карки, която е единствената жена, председателствала Върховния съд на Непал, положи клетва в 20:45 часа местно време (18:00 часа българско време – бел. ред.), съобщи канцеларията на непалския президент.
Най-малко 51 души загинаха и повече от 1300 бяха ранени в следствие на насилието, обхванало страната в понеделник и вторник.
/ИТ/
